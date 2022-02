RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. L'Irlande inscrit 9 essais et pulvérise des Italiens rapidement réduits à 13

L'Irlande n'a fait qu'une bouchée de l'Italie ce dimanche à l'Aviva Stadium de Dublin. Face à des Italiens rapidement réduits à 13, le XV du Trèfle a déroulé et inscrit 9 essais (57-6).

Ce dimanche, l'Irlande recevait l'Italie en clôture de cette 3ème du Tournoi des 6 Nations. Et que dire, si ce n'est qu'il n'y a pas eu match entre deux formations aux dynamiques très différentes. Affiche déjà déséquilibrée sur le papier, la rencontre a perdu le peu de suspense qu'elle pouvait avoir dès la 19ème minute, et le carton rouge adressé à Faiva pour un ''plaquage'' dangereux. Menée 7 à 3, la Squadra Azzura venait de perdre sur blessure son talonneur Lucchesi avant que son remplaçant ne soit exclu quelques minutes plus tard. Résultat, l'Italie n'ayant plus de joueurs capables de postuler en tant que talonneur, la règle de la carence a donc été appliquée. Mêlée simulée, et les partenaires de Paolo Garbisi se retrouvent à 13. Comprenez bien que dans ces conditions, il était trop compliqué pour les hommes de Kieran Crowley de résister. À la pause, le score est alors de 24 à 6 pour l'Irlande, bonus offensif déjà en poche avec des essais de Carbury, Gibson-Park, Lowry et O'Mahony.

Lors du second acte, le XV du Trèfle passera à cinq reprises la ligne italienne pour porter son total à 9 essais au cours de ce match. Une Italie même réduite à 12 en fin de partie et qui n'a pu que constater les dégâts. On retiendra par ailleurs le doublé de Michael Lowry, le jeune arrière. Score final, 57 à 6. Avec ce succès, l'Irlande soigne son goal-average et revient à 3 petites longueurs de la France au classement. La prochaine journée sera décisive, les hommes d'Andy Farrell se déplaçant en Angleterre. Une victoire en terre britannique mettrait considérablement la pression sur la France pour la fin du Tournoi. De son côté, l'Italie recevra l'Écosse au Stadio Olimpico de Rome.