Pourquoi le XV de France a bien failli ne pas jouer la 1ère finale mondiale en 1987 [VIDÉO]

Le XV de France a joué la première finale mondiale de l'histoire face à la Nouvelle-Zélande. Une affiche qui aurait pu ne jamais avoir lieu.

La finale de la Coupe du monde 1987, jouée par le XV de France il y a 33 ans jour pour jour face à la Nouvelle-Zélande aurait très bien pu ne jamais avoir lieu. En effet, depuis le début des années 80, plusieurs projets de circuit professionnel soutenus par l'Afrique du Sud ou encore l'Australie David Lord ont failli voir le jour. En 1984, la France, par les voix d'Albert Ferrasse et Marcel Martin, propose l'organisation d'un évènement mondial. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont choisies pour l'organisation et l'année 1987 sélectionnée. Il faut dire que c'était le seul hiver du sud exempt d'événements sportifs majeurs pour le reste de la décennie. La veille du premier match, le Mondial n'a toujours pas de sponsor. Le contrat sera signé avec KDD, une entreprise japonaise, pour 1,5 millions de dollars. A l'époque, on ne pense pas du tout aux bénéfices mais on espère entrer dans les frais.



Les All Blacks sont favoris. Et en Océanie, on attend qu'une chose : une finale face au voisin australien. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud n'a pas été invitée pour cause d'apartheid. Cependant, un village d'irréductibles gaulois va venir chambouler le programme. Et même faire douter les Néo-Zélandais pendant près d'une heure. Les Bleus ont pourtant bien failli ne jamais voir la finale. En effet, sans un essai de filou de Serge Blanco face à l'Ecosse à la 65e lors de la phase de poules, pour aller chercher le match nul 20 partout, ils auraient affronté les All Blacks en quart de finale. Mais l'arrière biarrot avait surpris les Écossais en jouant une pénalité à la main avant de traverser la défense sur 40m au lieu de la taper au pied. Les joueurs des Highlands seront balayés par les All Blacks 30 à 3 tandis que les Français domineront les Fidji (31 à 16).

En 1987, les Bleus parodiaient une publicité des All Blacks avant la demie légendaire [VIDÉO]Par la suite, ils avaient croisé l'Australie lors d'une demie légendaire et remportée 30 à 24 avec un essai de ce diable de Blanco à la 85e. La finale tant attendue n'aura donc pas lieu. Et les Bleus font figure de trouble-fête en Nouvelle-Zélande. Mais ils ont laissé beaucoup de jus face aux Wallabies. Pour reprendre les mots du demi de mêlée titulaire en 1987 Pierre Berbizier, une Coupe du monde se gagne sur la fraîcheur physique et mentale. C'est toujours aussi vrai de nos jours. Les Tricolores avaient abordé ce match au sommet avec une certaine décontraction, parodiant une publicité des Blacks. Mais sur le pré, ils avaient tout donné et tenu la dragée haute aux locaux. À la pause, ils ne menaient que 9 à 0 grâce au pied de Grant Fox, auteur d'un drop et de pénalités. Même menés 15 à 3, les Bleus pouvaient toujours espérer la victoire. Mais deux essais par Kirk (63e) et Kirwan (66e) avaient finalement douché leurs efforts. La France avait sauvé l'honneur à la 78e par Berbizier. Score final, 29 à 9.