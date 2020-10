Ollivon Top 2 des plus beaux essais marqués à la Coupe du monde par un 3e ligne [VIDEO]

World Rugby vient de dévoiler son Top 10 des plus beaux essais inscrits par un 3e ligne dans l'histoire de la Coupe du monde.

La défaite en quart de finale de la Coupe du monde face au Pays de Galles au Japon est encore fraîche dans les mémoires. Et pour cause, dans seulement dix jours, ça fera tout juste un an que le XV de France a vu la qualification lui passer sous le nez face aux Gallois malgré un très beau match. A la pause, les Tricolores menaient en effet 19 à 10 en ayant produit l'un, voire le plus beau match depuis quatre ans. Vahaamahina avait ouvert le score (5e), Ollivon (8e) avait doublé la mise avant une troisième réalisation de Vakatawa (31e). Puis la machine s'est enrayée avec notamment le rouge de ce même Vahaamahina.



Mais de cette rencontre, on préfère retenir le jeu produit par les Bleus notamment sur l'essai d'Ollivon. Lequel avait été nommé pour le titre du plus bel essai de l'année 2019. Si ce sont finalement les Blacks et Perenara qui ont été élus, les Bleus peuvent se targuer d'avoir marqué les esprits. En effet, World Rugby vient de dévoiler son Top 10 des plus belles réalisations inscrites par un 3e ligne dans l'histoire de la Coupe du monde. Autant vous dire qu'il y a du beau monde avec notamment le Néo-Zélandais Josh Kronfeld en 1995, le Gallois Martyn Williams en 2007 ou encore Owen Finegan en 1999 face à la France. Mais qui trouve-t-on à la deuxième place ? Crédit vidéo : World Rugby