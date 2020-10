L'envie et la filouterie d'Imhoff n'ont pas suffi face à la maîtrise des Chiefs [VIDEO]

Première finale de Champions Cup et premier titre pour les Chiefs d'Exeter qui ont dominé le Racing 92 ce samedi.

Deux essais encaissés au quart d'heure, c'était sans doute trop pour le Racing 92. Mais ils se sont battus et auraient pu l'emporter. Mais ce samedi, c'est Exeter qui a remporté son premier titre européen. Première finale, premier titre majeur pour les Chiefs. Les Racingmen, eux, concèdent une troisième défaite en autant de finales jouées. Le temps de l'analyse viendra bien assez tôt. Surtout qu'il va falloir repartir rapidement sur la saison 2020/2021. Nul doute que les hommes de Laurent Travers auront encore en tête cette entame totalement ratée où ils ont subi et encaissé deux essais par Cowan-Dickie et Sam Simmonds. Ces points trop facilement donnés à l'adversaire comme l'interception qui a mené à la réalisation de Slade.

Mais ils garderont aussi cet état d'esprit qui leur a permis de rester dans le match grâce à Zebo sur une très belle passe de Russell. Puis Imhoff qui a feinté la défense avant de s'engouffrer jusqu'à l'en-but. Le problème, c'est que le Racing a toujours couru après le score. À chaque fois qu'ils ont été menacés, les Chiefs ont répondu tout en maîtrise et en puissance. Et même lorsqu'il n'avait plus qu'un point entre les deux équipes à quelques minutes de la sirène (28-27), ils n'ont pas joué petit bras. Les Franciliens ont laissé passé leur chance en ne prenant pas les points au pied ou en tenant le drop. Les Anglais ont saisi cette occasion pour enfoncer le clou et réaliser leur rêve. Ce que le Racing 92 n'a pas réussi à faire.