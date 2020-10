Le contrôle de Blair Kinghorn en pleine course vaut son pesant d'or [VIDEO]

L'arrière de l'Ecosse Blair Kinghorn s'est offert un très bel essai face à la Géorgie en match de préparation.

On avait quitté les Écossais sur un succès face à la France 28 à 17 dans le Tournoi des 6 Nations. Sept mois plus tard, ils ont enchaîné avec une victoire facile aux dépens de la Géorgie, 48 à 7. Un adversaire qu'ils retrouveront dans le cadre de l'Autumn Nations Cup au même titre que les Bleus. Pour ce match de reprise et de préparation au déplacement au Pays de Galles la semaine prochaine, les joueurs de Townsend n'ont pas fait dans la demi-mesure, principalement dans le second acte. Après trois essais inscrits en première période, ils ont pris le dessus sur les Lelos. Lesquels ont tout de même trouvé la faille dès la reprise avant de lentement sombrer face aux assauts des Highlanders.



Les avants écossais ont été en vue avec de solides ballons portés. On n'a d'ailleurs pas l'habitude de voir les Géorgiens subir de cette manière. Duhan van der Merwe s'est offert un essai pour sa première cape mais on retiendra particulièrement la réalisation de Blair Kinghorn de par son caractère spectaculaire. Pressé par la défense géorgienne dans son camp, l'arrière a senti le coup en jouant au pied. Il a ensuite eu beaucoup de chance car non seulement le défenseur a cafouillé le ballon, mais il est parvenu à se faire une passe en pleine course en voulant poursuivre au pied. A la manière dont il frappe l'ovale, on pourrait cependant penser que c'était voulu. Toujours est-il que le ballon lui est revenu dans les mains après un petit jonglage aérien. De toute beauté. Crédit vidéo : Rugby Z Highlights