Giorgi Kveseladze anobli par O'Driscoll après sa grosse performance en Irlande [VIDEO]

Malgré ses trois défaites en autant de rencontres et ses maigres 10 petits points inscrits dans la compétition avant son dernier match de classement prévu contre les Fidji, la Géorgie n’aura pour autant pas démérité pour sa série de confrontations face aux mastodontes de notre continent. Si les « Lelos » ont subi dans un premier temps la loi d’une Angleterre bien trop forte (40-0), ils ont ensuite tenu tête au Pays de Galles (18-0) avant de s’incliner avec les honneurs en Irlande dimanche dernier (23-10). C’est d’ailleurs au cours de cette dernière rencontre, que le trois-quart centre caucasien Giorgi Kveseladze s’est illustré de la plus belle des manières. À première vue ce nom inconnu du grand public ne doit pas vous évoquer grand-chose. Pourtant, si l’on vente les mérites des avants géorgiens connus notamment pour leur rudesse, il se trouve que les arrières locaux ne sont pas en reste.

Solide défenseur, rugueux sur l’homme, Kveseladze a surtout été l’auteur d’un magnifique essai en solitaire. Servi à l’intérieur par son arrière Matiashvili, le centre géorgien va nous faire admirer toute la panoplie du centre moderne et donner par la même occasion le tournis à la défense celte. Feinte de passe sur Stockdale, crochet intérieur qui enrhume Billy Burns et essai au milieu des poteaux après avoir résisté au retour de la défense locale. Une prestation aboutie pour le jeune joueur de 23 ans à l’image de son équipe, et reconnue à sa juste valeur puisqu’il a été élu meilleur joueur de cette troisième journée d’Autumn Nations Cup. Une récompense largement méritée avec près de 89% des voix pour l’auteur sans doute du plus bel essai de la compétition à l’heure actuelle. Il a devancé l'Anglais Sam Underhill, le Gallois Johnny Williams et le Français Brice Dulin. Un lot de consolation pour le trois-quart centre, qui tentera d’arracher la victoire lors de l’ultime confrontation face aux Fidji.

If I was a European club looking for a centre next year (contract dependent) I’d be having a serious look at Giorgi Kveseladze (13) for Georgia on Saturday. Besides the excellent try he really gets the defensive part of his game too. Abrasive & hard working. Could have been MOTM