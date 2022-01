EUROPE. RUGBY. À Bristol, les minots et les pros ont mis l’ambiance dans le vestiaire

Hier, le rugby était en fête à Bristol. Les coéquipiers de Semi Radradra l’ont emporté hier sur le Stade Français. Les Parisiens étaient de passage à l’Ashton Gate Stadium et ont subi les assauts des Bristol Bears. Score final : 28-17. Une victoire qui fait du bien du côté de l’ouest de l’Angleterre. Après 5 défaites d'affilée, l’écurie enregistre sa seconde victoire d’affilée. Une performance européenne à répéter la semaine prochaine face aux Scarlets pour mettre un terme définitif à la sinistrose. Après le match, le manager Pat Lam a réagi sur la performance de son équipe et sur sa qualification pour la suite de la compétition. Il dit selon des propos rapportés par Sky Sports : “Nous sommes heureux d'être qualifiés pour le prochain tour, mais nous devons obtenir le plus grand nombre de points possible afin d'obtenir le meilleur classement pour les quarts de finale.”

En tout cas, la qualification a été fêtée dans le vestiaire des Bears. Après le coup de sifflet final, les joueurs se sont logiquement retrouvés dans le vestiaire pour chanter. Plus tôt dans la journée, les jeunes du club avaient été dans la même situation. Et il faut l’avouer, l’engouement n’était pas le même. Déchaînés, les minots ont largement fêté leur victoire homérique face aux jeunes des Saracens sur le score de 36 à 31. Pour leur part, les U18 de l’académie de Bristol sont invaincus cette saison dans leur catégorie. Une invincibilité qui fait le bonheur des jeunes joueurs si l'on n’en croit les images.

