En puissance, Vakatawa conclut la superbe attaque en première main des Bleus [VIDEO]

Le XV de France s'est imposé face à l'Ecosse à Murrayfield à la faveur d'un essai de Virimi Vakatawa dans le cadre la Coupe d'automne des nations.

Les Bleus ont pris leur revanche sur les Écossais. Seule nation à avoir fait tomber les Bleus en 2020 jusqu'à présent, l'Écosse n'a pas été en mesure de renouveler sa performance du Tournoi des 6 Nations. Le XV de France, en partie modifiée, n'a pas produit une partie aussi aboutie que face aux Gallois et aux Irlandais. Mais il a su se montrer solide mentalement et en défense pour contenir les assauts du Chardon, incapable de franchir la ligne de craie bleue. Un seul essai a été inscrit dans cette rencontre. Et il a été l'oeuvre de Virimi Vakatawa au début de la deuxième période. Tout est parti d'une mêlée derrière laquelle les Tricolores ont lancé une attaque avec Dupont au poste d'ouvreur pour Fickou qui a servi Rattez à l'intérieur. L'ailier a déchiré la défense puis fixé avant de donner à son centre. Le joueur du MHR aurait pu porter un peu plus pour faciliter la tâche du Racingman mais la puissance de ce dernier a fait la différence face à Hogg.