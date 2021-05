Dupont, Alldritt, Kolbe : votez pour le plus bel essai de l'année en Champions Cup [VIDEO]

Les plus beaux essais de la saison européenne ont été désignés. Et maintenant, place aux votes !

Le Stade Toulousain a été sacré champion d'Europe, Antoine Dupont a été élu meilleur joueur de la compétition... Mais il reste encore un trophée à aller chercher : celui du plus bel essai inscrit cette saison dans la compétition ! Et ça tombe bien, le club rouge et noir pourrait recevoir une nouvelle récompense. Sur les cinq essais sélectionnés par l'EPCR, deux ont été inscrits par des joueurs de la Ville rose : Antoine Dupont, encore lui, mais aussi Cheslin Kolbe et Juan Cruz Mallia.

Les clubs français sont très largement mis en avant puisque les cinq essais choisis ont été marqués par une équipe tricolore. Outre Dupont (contre le Munster), Kolbe (face à l'Ulster) et Mallia (en finale), Grégory Alldritt et Alivereti Raka ont été nommés.

Vous pouvez voter ici jusqu'à ce mercredi, 18h.

Et aussi :

