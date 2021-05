ANALYSE. Comment Toulouse a entourloupé la défense rochelaise sur l'essai de Mallia

Samedi, les Toulousains ont inscrit un essai avec des réalisations et des choix parfaits. Retour en arrêt sur images sur l'essai de Juan Cruz Mallia.

On le sait, le Stade Toulousain est sur le toit de l'Europe pour la cinquième fois depuis le début de la compétition. Le club rouge et noir est donc le plus titré à ce jour. Ce samedi, les supporters ont pu assister à un match de haute intensité entre les deux clubs français. Malgré le carton rouge de Levani Botia, la défense rochelaise ne s'est jamais réellement faite déstabiliser par les charges toulousaines. Revenons sur l'essai de Juan Cruz Mallia, à la 60e d'un match mené à ce moment-là 17 à 12 par les hommes d'Ugo Mola.

Durant les deux possessions précédentes l'essai, les Toulousains se sont séparés du ballon par Cheslin Kolbe et Romain Ntamack. Les deux fois après avoir choisi de jouer dans le même sens, obligeant les Rochelais à se redistribuer dans ce même sens de jeu. Le triangle de derrière des Rochelais ne s'est jamais fait prendre par ces choix. Comme toutes les équipes d'aujourd'hui, les Rochelais défendent avec les deux ailiers sur le premier rideau, permettant une densité parfaite et surtout à l'ailier opposé de l'action de faire le repli dans sa zone.