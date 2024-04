Dérive raciste en Super Rugby : une vidéo accable des fans des Rebels après l'expulsion de Lomani

En marge du match de Super Rugby entre les Rebels et les Fijian Drua, Planet Rugby nous apprend qu'un joueur fidjien aurait été victime d'insultes à caractère raciste. Suite à son expulsion pour un mauvais geste, un supporter l'aurait pris à partie avant d'être escorté vers la sortie par la sécurité.

Le demi de mêlée fidjien Frank Lomani s'est retrouvé au centre d'une controverse suite à un geste jugé répréhensible lors de la rencontre contre les Rebels de Melbourne.

Un carton rouge adressé par l'arbitre, Damon Murphy pour un coup de coude inadmissible, a mis un terme prématuré à son match, mais c'est hors du terrain que la situation a pris une tournure des plus déplorables.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre l'expulsion d'un supporter des Rebels, coupable de propos abjects à l'encontre de Lomani, illustrant un racisme qui n'a sa place ni dans le rugby, ni dans la société.

Une supportrice a témoigné de la scène et du comportement de supporters des Rebels sur les réseaux sociaux : "ils devenaient de plus en plus désagréables au fur et à mesure qu'ils buvaient. Alors, quand Frank est sorti, ils ont commencé à lui crier « F@$k off », puis la cerise sur le gâteau : « black c@nt »."

seat, she had tickets.



Secondly, they were becoming more

obnoxious as they drank. So when Frank came off they proceeded to scream at him ‘F@$k off’ and then the cherry on top ‘black c@nt’.



AAMI security were hopeless, the Drua supporters asked security to eject them all