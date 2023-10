DEFI PRONOS. Les All Blacks et les Springboks sont-ils vraiment intouchables ?

Qui sera le meilleur pronostiqueur de la Coupe du monde ? Jean Monribot, Grégory Arganese ainsi que nos rédacteurs Théo et Thibault évoquent les quarts et les demi-finales.

Plus que quatre matchs avant la fin de la Coupe du monde et de notre Défi Pronos. Qui sera le meilleur pronostiqueur du Mondial ? Jean Monribot et Grégory Arganese se tirent la bourre tandis que nos rédacteurs Théo et Thibault essaient de revenir dans la course.

Les quarts de finale n'ont pas souri à nos pronostiqueurs dans l'ensemble. Puisque tout le monde avait parié sur le Pays de Galles face à l'Argentine. Il y avait aussi l'espoir de voir les Fidji renverser les Anglais. Zéro pointé pour nos pronostiqueurs sur ces deux matchs.

On était un peu sans voix, abasourdi. Personne ne pensait qu'ils s'arrêteraient à ce stade-là de la compétition", confie Jean.

L'élimination de la France a également été une surprise. "On voyait les Français aller au bout, ou au moins en finale", lance Greg qui avait annoncé un succès de 11 à 15 points des Tricolores. Finalement, ce sont les Springboks qui ont eu le dernier mot avec une seule longueur d'avance.

Finalement, le seul qui a marqué des points lors des quarts, c'est Thibault qui avait pris le contre-pied de tout le monde en pariant sur la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande. "Je n'avais pas le choix pour revenir dans la course, mais je sentais aussi les All Blacks plus forts".

Tout aurait pu basculer en fin de partie sans une énorme défense des Néo-Zélandais qui a permis à Thibault d'empocher six points puisqu'il avait aussi trouvé le bon écart.

Jean : 56 points

Théo : 51 points

Greg : 43 points

Thibault : 36 points

Pour ces demies, il faudra également avoir le nez creux en ce qui concerne l'écart de points. En effet, nos quatre pronostiqueurs ne voient pas comment l'Angleterre et l'Argentine pourraient renverser les deux nations triplement titrées. "Il y a une classe d'écart voire plus entre elles, "lance Greg.

Pour Théo, les All Blacks devraient faire la différence et même l'emporter assez largement s'ils font une grosse entame. Thibault espère voir les Pumas rivaliser au moins en première période pour avoir une fin de match intéressante. Mais il semblerait qu'on se dirige vers une finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Vous validez ?