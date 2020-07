Daugunu se rappelle aux bons souvenirs de Bézy en contrant face aux perches [VIDEO]

L'ailier fidjien des Reds Filipo Daugunu a contré un coup de pied face aux perches lors du match de Super Rugby face à la Force.

VIDÉO. INSOLITE. Sébastien Bézy se fait contrer sur la transformation de la gagne contre BriveCe vendredi, Filipo Daugunu s'est rappelé aux bons souvenirs de Sébastien Bézy en venant contrer une transformation face aux perches. Sur sa ligne, l'ailier fidjien des Reds a bien attendu que l'ouvreur de la Force Jonathon Lance démarre sa course d'élan pour se lancer à l'assaut du ballon. Il ne s'agissait pas du coup de pied de la gagne comme cela avait le cas en 2016 entre le Stade Toulousain et Brive. Mais cette transformation aurait permis aux visiteurs d'égaliser. Ce qui aurait pu avoir une incidence sur le score final, à savoir la victoire des Reds 31 à 24. Juste avant la pause, ça fait quand même mal à la tête. D'autant plus que l'ailier Byron Ralston s'était arraché sur 80m pour marquer entre les perches après une interception (à partir de 3'42).