Dans la peau d'un supporter dans les années 60 grâce à cette vidéo d'époque [VIDEO]

En 1965, Brive se déplaçait à Bordeaux pour le quart de finale du championnat de France avec dans son sillage une ville entière qui fait le déplacement.

Rien n’a changé ou presque. En 1965, pour le déplacement de Brive à Bordeaux la ferveur briviste s’est faite ressentir. Toute la ville aux couleurs du CAB. Pour l’occasion un train spécial est affrété pour le déplacement en Gironde, d’autres vont prendre l’avion et la voiture dans une ambiance de fête. Au stade municipal de Bordeaux, l’ambiance ne redescend pas et tout est réuni pour créer l’exploit. Ce que les Brivistes vont faire en s’imposant à Bordeaux. Les images sont semblables à celles que l’on peut voir de nos jours ce qui montre que la tradition est imprégnée et transmise de génération malgré la professionnalisation de notre sport.

Merci à Aurélien “Pommette Enflée” pour la vidéo.