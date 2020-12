Cette championne de football freestyle a laissé Dan Carter sur le cul avec ses skills [VIDEO]

La légende des All Blacks Dan Carter a été impressionné par les skills de l'Anglaise Liv Cooke avec un ballon de rugby.

Le nom de Liv Cooke ne vous certainement rien. Et avant ce tweet de Dan Carter, nous ne la connaissions pas non plus. Mais dans le monde du football freestyle, la Britannique est une référence. Elle détient pas moins de quatre records du monde et a été la plus jeune championne du monde de sa discipline en 2017. Autant vous dire qu'elle maîtrise son sujet et pas seulement avec un ballon rond. On en veut pour preuve cette vidéo partagée par l'ancien joueur du Racing 92 (oui, et de l'USAP) sur les réseaux sociaux où on peut voir Liv faire absolument ce qu'elle veut avec un ballon de rugby. On voit venir ceux qui savent faire tourner l'ovale sur un doigt. Ici, c'est un tout autre niveau de skills que propose l'Anglaise.