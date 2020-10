Beauden Barrett annonce son retour au top niveau avec deux courses fulgurantes [VIDEO]

Contre l’Australie dimanche dernier, le numéro 15 kiwi Beauden Barrett a lui aussi été époustouflant à chacune de ses prises de balle.

Après la victoire néo-zélandaise sur les Wallabies dimanche dernier, le nom de Caleb Clarke est sur toutes les bouches. Bien que le nouvel ailier des Blacks a illuminé l’Eden Park de par ses lignes de course foudroyantes et son ratio poids/vitesse exceptionnel, d’autres garçons ont fait plus que le job dimanche dernier. Des cadres plus précisément. Face à l’Australie, le discuté capitaine Sam Cane a à nouveau fait le boulot en distribuant les timbres et en marquant même un essai. Mais c’est surtout Beauden Barrett qui a eu les honneurs de la presse locale. Il était gêné par un talon douloureux la semaine précédente vous dîtes ? Que diantre ! Titularisé à l’arrière pour son retour lors de la seconde manche de la Bledisloe Cup, le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 a notamment fait valoir ses qualités de vitesse supersonique d’évitement sur deux actions individuelles de grande classe et relayées par les All Blacks sur les réseaux sociaux.

Sur la première, les hommes en noir attaquent depuis leurs propres 22 mètres en sortie de mêlée, quand l’ancien ouvreur des Hurricanes est décalé par une sautée de Jack Goodhue. Barrett arrive lancé comme une balle et profite de la vrille qui épouse son angle de course pour déposer Hunter Paisami sur les cannes et embrouiller Koroibete d’une feinte de passe au passage, avant d’être repris par White et O’Connor sur la ligne médiane. Le jeune papa assure la continuité du jeu d’un offload dans sa chute, mais Mo’unga est quelque peu surpris par cette chistera et perd la gonfle, une fois n’est pas coutume.



Sur la seconde attaque, ou contre-attaque plutôt, « Beaudy » profite d’un ballon relâché par Taniela Tupou pour relancer, l’ovale toujours entre les deux mains pour amener plus d’incertitude, un modèle du genre. Et cela fonctionne puisque Koroibete est encore pris sur son premier coup de rein, puis Michael Hooper battu par sa toupie dans la foulée, avant que le colosse Salakaia-Loto ne soit écarté d’un revers de main et Harry Wilson repoussé par un raffut autoritaire. Tout ça à pleine vitesse, avant d’être repris in fine par Hanigan à quelque 30 mètres de là où l’action avait commencé. Magique ! Crédit vidéo : WIZ SPORTS

Au final « Baz » terminera la rencontre avec 11 courses, 102 mètres parcourus ballon en main et quelques autres gestes de classe au compteur. Quand on sait que son repositionnement dans le fond du terrain entraîne les mises au banc de McKenzie, Jordan, Havili et le décalage l’aile de son jeune frère, cela vous classe un homme…