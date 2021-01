Au fait, vous avez vu cet essai sensationnel de Ben Spencer ? [VIDEO]

Le demi de mêlée de Bath Ben Spencer a marqué un sublime essai personnel en Premiership face à Leicester.

Le rugby anglais n'a pas bonne presse en ce moment avec les nombreux cas de Covid recensés. Malgré les reports de plusieurs rencontres, on a pu voir du beau jeu de l'autre côté de la Manche. En particulier lors de la rencontre entre Leicester et Bath où pas moins de 67 points ont été inscrits. L'un des six essais marqués a été particulièrement impressionnant. Il a été l'œuvre du demi de mêlée de Bath Ben Spencer au quart d'heure. Face à la montée défensive agressive des Tigers, le numéro 9 a feinté la passe et plongé dans la zone arbitre, prenant à défaut le premier rideau. Opposé à l'arrière local, Freddie Steward, Spencer a eu la lucidité de jouer un petit par-dessus puis de contrôler au pied malgré la pression d'un dernier défenseur revenu en catastrophe. Une action sublime terminée entre les perches.

Crédit vidéo : Premiership Rugby