AMATEUR. 8 cartons, 105 points mais pas de bonus : un dimanche de folie en Fédérale 1

Au Pays Basque, on avait décidé d’envoyer du jeu tous azimuts. Résultat, un match de dingue, beaucoup d’indiscipline mais des points, pour un bon dimanche de rugby amateur.

Vous le savez, on aime régulièrement vous compter les histoires du rugby du dimanche à 15h. Celui du rugby amateur si cher à notre cœur, quoi.

Ce dimanche, nombre de rencontre ont été marqués par une météo exécrable. Si bien que le derby marseillais entre le Marseille Rugby Méditerranée et le SMUC fut arrêté en seconde période pendant un quart d’heure à cause d’orages et d’intempéries diluviennes, par exemple.

Mais dans le Pays Basque intérieur, du côté de Garazi, la pelouse était bonne et le temps couvert mais bon pour envoyer du jeu. En Fédérale 1, les deux jeunes et très joueuses formations que sont Nafarroa et Castillon-la-Bataille n’ont donc pas dérogé à leurs convictions, bien au contraire.

Au total, plus de 35 pénalités sifflées, 8 cartons jaunes distribués… et 14 essais marqués ! Sans que le moindre bonus offensif ne soit enregistré. Un exploit en soi.

En effet, les coéquipiers de Sam Spring, par ailleurs auteur d’un essai, plantaient 8 banderilles, quand les Girondins en inscrivaient 6. Mais avec les 105 points marqués au stade Pierre-Camou et du spectacle jusqu’au bout, le public basque en a en tous cas eu pour son argent.

Score final ? 62 à 43 en faveur de la formation bas-navarraise, avec un essai d’un autre "frère de", Battitt Mousques en l’occurrence. Une victoire qui maintient les Basques à la 4ème place de leur poule, à l’approche des phases finales.

Une poule où, dans le même temps, l’on vit également un scintillant 9 à 5 entre Lourdes et Oloron. Comme quoi, c’est bien la Fédérale de tous les possibles…