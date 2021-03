6 Nations. VIDÉO. La méthode originale des Bleus pour évacuer la déception

Les Bleus se sont affichés très détendus à quelques jours de la rencontre face au Pays de Galles. Sûrement un moyen d'évacuer la frustration de la défaite à Twickenham.

''Le groupe vit bien''. Cette phrase utilisée à tort et à travers dans le monde du sport pourrait s'appliquer à merveille avec le groupe France. Car le XV Tricolore ne connaît pas la crise, pas même malgré une défaite sur le gong en Angleterre, qui a privé la troupe à Fabien Galthié d'un hypothétique Grand Chelem. N'allez donc pas penser que cela a sapé le moral des partenaires de Charles Ollivon. Déjà, car les Bleus peuvent toujours décrocher une victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations. Pour cela il faudra remporter les deux matchs, dont un avec le bonus offensif. Surtout, car cela ne semble pas être le genre du groupe de se morfondre après un revers concédé.

Alors avant de se frotter au XV du Poireau, les Bleus ont décompressé à l'aube de l'un des matchs phares de la compétition, peut-être un moyen d'évacuer également la frustration de la dernière défaite. Sur France 3, dans un reportage de Tout le Sport, on y voit notamment Romain Ntamack ou Pierre Bourgarit s'adonner à des jeux avec un ballon de foot, ou le capitaine Charles Ollivon, Mohamed Haouas ou Grégory Aldritt essayer de ne pas se prendre une cuillère de crème chantilly en plein visage. Le tout bien évidemment dans la bonne humeur. Espérons que cette belle entente permette à ce groupe de décrocher la victoire samedi. Et plus, si affinité.