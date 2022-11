RUGBY. XV de France boycotté, Savea snobé... Les supporters enragent sur les World Rugby Awards

À l'instar de la cérémonie du Ballon d'Or au football, les World Rugby Awards ont pour but de récompenser les meilleurs joueurs d'une année, ou du moins ceux qui l'ont marqué. Et ce dimanche, celui qui a remporté le Graal (titre de meilleur joueur du monde) n'est d'autre que l'Irlandais Josh Van der Flier, troisième ligne du Leinster au talent incroyable. Une décision qui, même si elle est plutôt méritée, a néanmoins fait grincer les dents de certains supporters français, qui auraient espéré voir Antoine Dupont ou encore Greg Alldritt soulever ce trophée. En effet, le fait que l'Irlandais n'a remporté aucun trophée majeur lors de cette saison (Champions Cup, 6 Nations) pose question, surtout lorsque le numéro 8 rochelais en a lui gagné 2. Malheureusement pour Alldritt, celui-ci n'avait aucune chance de l'emporter, puisqu'il n'était même pas nommé pour cette récompense individuelle...

Si le titre de Van der Flier a suscité quelques débats, ce n'est rien par rapport au XV de l'année effectué par World Rugby ! En effet, beaucoup de supporters français (mais pas que) ont exprimé leur mécontentement concernant certains choix. Les absences de Penaud (18 essais toutes compétitions confondues en 2022) et Marchand ont effectivement de quoi interroger, tout comme celle du Néo-Zélandais Ardie Savea. En effet, le numéro 8 des Blacks a tout simplement été stratosphérique cette saison, et ce malgré une équipe de la Nouvelle-Zélande mal en point. Au final, la France compte deux fois moins de joueurs dans ce XV que l'Irlande, et autant que l'Angleterre, qui a placé son arrière Steward ainsi que son pilier gauche Genge...

XV de France - Mais quels sont les joueurs qui ont marqué des points durant la tournée d'Automne ?

🤡 it’s like at primary school, you need to give a reward to everyone so that they don’t get upset. Should be stacked with French and Irish players. That’s it.