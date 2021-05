Europe. Luke Pearce pour la finale de Champions Cup, Andrew Brace en Challenge Cup

Les 21 et 22 mai prochain, les deux finales de Coupes d'Europe seront arbitrées par Luke Pearce et Andrew Brace.

Les deux finales de Coupes d'Europe auront lieu le 21 et 22 mai prochain et trois clubs français auront la possibilité d'ajouter un trophée dans leur armoire. En Champions Cup, on verra le Stade Rochelais affronter le Stade Toulousain pour une finale 100 % française. Montpellier devra se défaire de Leicester pour soulever le trophée de Challenge Cup.

L'EPCR a officialisé les arbitres des deux rencontres et ce sera Andrew Brace qui sera au sifflet de la finale de Challenge Cup. Ce sera la deuxième fois qu'il officiera au centre du terrain pour une finale de Challenge Cup. Brace sera assisté de Frank Murphy et Chris Busby au drapeau, ainsi que Brian McNeice à la vidéo.

En Champions Cup, les deux écuries françaises seront sous les ordres de Luke Pearce bien connu des supporters français avec 30 matchs de Champions Cup à son actif. Pearce sera assisté de l'inénarrable Wayne Barnes et Matthew Carley, avec Tom Foley à l'arbitrage vidéo. Un beau week-end de finale à la française en plein cœur de Londres.