Youyoutte, Flament, Balès : le conseil de classe des recrues toulousaines de la saison !

Un doublé Coupe d'Europe - Top 14 est une réussite rare. Retour sur les nouvelles têtes rouges et noires apparues cette saison et qui y ont contribuées.

Le week-end dernier, les Toulousains ont réalisé le second doublé de leur histoire en battant La Rochelle en finale de Top 14. Des nouveaux joueurs sont arrivés pour compenser les 14 départs toulousains à l’intersaison 2020, d’autres ont rejoint l’effectif professionnel via les Espoirs. Petite revue d’effectif des recrues arrivées l’été dernier en terre rouge et noir.

Les supporters toulousains en ont fait leur nouvelle coqueluche. L’ancien Bordelais s’est plus que bien adapté au jeu toulousain en l’espace de 14 rencontres. Au point où chaque nouvelle composition dont le jeune demi de mêlée est absent est accompagnée d’un “Et Germain ?” en commentaire. En même temps, le joueur impressionne à chaque apparition grâce à sa lecture du jeu et sa capacité à porter le ballon. Encore un Toulousain aux antipodes du fameux “un vrai 9 ça fait des passes et puis c’est tout”. De quoi se faire arracher les cheveux à ceux qui préfèrent le style distributeur de ballon à celui de Dupont, enfin, en imaginant qu’ils existent...

Déjà coutumier des pelouses du Wallon, Richie Arnold était arrivé en tant que Joker Médical la saison précédente. Reparti au Japon pour finir son contrat, il revient donc pour accompagner son frère jumeau : Rory Arnold. Le joueur a été un soutien de poids pour le pack et l’alignement toulousain. Mais soyons réaliste, personne n’arrive à distinguer qui est qui. Surtout quand tu as regardé la finale place Saint-Pierre, où l’écran était tellement loin qu’il donnait plus l’impression de diffuser une partie de ping pong grandeur nature entre Thomas Ramos et Ihaia West qu’un match de rugby.

Le jeune seconde ligne a été une belle révélation de la deuxième partie de championnat. Mobile et disponible, le joueur a impressionné et semble être une sérieuse option pour le futur du Stade Toulousain, voire de l’équipe de France. Ce dernier nous avait même gratifié d’une merveilleuse séquence digne des plus gazelles les plus agiles de la savane en essayant de sauter par dessus deux défenseurs coujoux en mars dernier. Autre point important du joueur : son histoire. Atypique, certes, mais répétée à chaque apparition du joueur sur les pelouses du Top 14 depuis 6 mois. Thibaud Flament semble donc être atteint du syndrôme Anthony Bouthier (vous saviez qu’il avait été maçon ?), obligeant chaque journaliste à raconter le passé de ce dernier à chaque rentrée en jeu.

Alexi Balès :

L’ancien demi de mêlée rochelais était arrivé en Haute-Garonne pour assurer la doublure d’Antoine Dupont, notamment pendant la période de doublon. Rarement épargné par les supporters toulousains, il a connu une première saison assez difficile. Enfin, tout du moins si vous considérez qu’une saison peut-être jugée difficile avec deux titres récupérés aux dépens du club que vous venez de quitter. Avec 22 matchs au compteur cette saison, l’arrivée du numéro 9 aura eu le mérite de rassurer les supporters toulousains. En effet, ces derniers avaient peur que tous leurs joueurs à ce poste partent en sélection pendant les périodes internationales. Une organisation qui, sur le long terme, aurait obligé Ugo Mola à faire jouer Kolbe en 9, 10, 11, 14 et 15 en simultané.

Les deux cousins argentins de Bigflo et Oli (tout le monde avait compris plus besoin de le cacher) sont arrivés durant la saison en tant que joker médical. Et pendant ce court laps de temps, les deux joueurs se seront rendus utiles. Sans être sur-utilisés, ils ont marqué les esprits. On pense bien évidemment à l’essai de Mallia en finale de Champions Cup, mais les performances solides de Chocobares lors des phases finales ont également participé au titre toulousain en Top 14. En tout cas, cette saison aura été une belle histoire pour les deux jeunes joueurs. En l’espace d’un an, ils seront passés de “ne pas pouvoir s'entraîner au rugby pendant des mois à cause du covid” à cette belle épopée toulousaine. Mention spéciale à Santiago Chocobares qui aura également connu l’étape de la première sélection et titularisation avec les Pumas lors de l’historique victoire face aux All Blacks en novembre dernier.

Saison à 74 matchs et Toulouse s'en sort avec un doublé en jouant avec Big Flo et Oli qui se font passer pour des Argentins dans le XV titulaire.



Obligés d'être un peu admiratif. — Ovale Masqué (@OvaleMasque) June 25, 2021

La formation toulousaine à l’assaut :

Yannick Youyoutte et Dimitri Delibes auront connu cette saison leurs premières apparitions en professionnel. Plus que cela, ils auront réussi à apparaître de manière plus ou moins régulière. Le premier ayant même réussi à se faire une place dans le groupe pour les phases finales de Top 14. Le second aura réussi à faire de même, en évoluant quelques minutes en Champions Cup mais surtout en alignant 4 essais en autant de titularisation cette saison. On espère que l’avenir sera beau pour ces jeunes joueurs. Ce qui est sûr cependant, c’est qu’il commence de la meilleure des manières.