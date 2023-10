XV DE FRANCE. Trop juste pour l'Italie, Julien Marchand sera-t-il guéri pour le quart de finale ?

La blessure d'Antoine Dupont a presque masqué celle de Julien Marchand, sorti prématurément face aux Blacks. Son retour tarde, et reste encore incertain.

Pas de reprise du collectif

Pour rappel des faits, le talon du Stade Toulousain et du XV de France s'était blessé à la cuisse gauche, le 8 septembre dernier, lors du match d'ouverture face aux Blacks. L'ischio-jambier de Marchand avait donc été touché, avec une lésion assez importante, privant ainsi le joueur de tous les matchs de poules !

Néanmoins, son retour avait été programmé pour le quart de finale, si qualification à la clé. Les Bleus ne sont plus qu'à une marche de valider leur ticket pour ce match éliminatoire, mais Marchand, lui, n'a toujours pas retrouvé le chemin des terrains.

Ce dernier est encore en salle de musculation, à faire du cardio sur machines et autres soins avec le staff médical. Le manager santé du XV de France, Bruno Boussagol, a tenu à clarifier la situation : "Julien (Marchand) était sur une phase de montée en puissance, on a profité de ces deux jours pour monter en intensité, mais on avait un objectif que nous n'avons pas réussi à atteindre, celui de l'intégrer à l'entraînement collectif de la semaine."

Une reprise qui tarde

Bien que tout soit mis en place pour que Julien Marchand soit opérationnel le plus vite possible et en pleine possession de ses moyens, cette blessure donne du fil à retordre au staff médical tricolore.

Si certains le voyaient postuler pour l'Italie, et peut-être rentrer à la place de Mauvaka en cours de match, le manager du pôle santé des Bleus a mis fin au suspens : "À partir du moment où un joueur n'intègre pas la préparation d'un match, il est difficile de l'imaginer postuler. Il n'était pas dans le groupe, et aujourd’hui, il a des difficultés à enchaîner les tâches."

De ce fait, il serait donc même possible de ne pas retrouver Julien Marchand sur la feuille de match du quart de finale. Encore dans le flou, Bruno Boussagol a conclu le point presse par ses quelques mots : "Une lésion à l'ischio-jambier est délicate à gérer. La première étape s'est passée normalement. Mais sur la deuxième, il y a eu une perte de qualité. On a préféré repousser sa reprise, d'autant que des lésions hautes sur les ischio-jambiers peuvent récidiver."

"On vous avait informé entre quatre et six semaines d'absence après sa blessure. C'était prendre un risque de forcer l'entraînement, donc nous l'avons sorti du groupe. La semaine prochaine, on sera dans la même démarche pour voir s'il passe ce palier. Si c'est le cas, on peut imaginer qu'il prétendra au match. Mais ça peut durer encore 15 jours. On ne sait pas."

