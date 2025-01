XV de France. Tevita Tatafu de retour ? Ce que son entraînement révèle sur ses chances pour le Tournoi

Le pilier Tevita Tatafu relance la machine. Le Bayonnais, touché à la cheville contre les All Blacks, reprend doucement. Son retour avec les Bleus pour le Tournoi est-il envisageable ?

Après le coup dur du forfait de Charles Ollivon, le XV de France pourrait bénéficier d’une bonne nouvelle : le pilier bayonnais Tevita Tatafu est en bonne voie pour un retour à la compétition.

Blessé à la cheville dès les premières minutes du choc face aux All Blacks en novembre dernier, le solide joueur d’origine tongienne entame une phase cruciale de sa réhabilitation.

Retour progressif pour Tevita Tatafu

Selon les déclarations de l'entraîneur de l’Aviron Bayonnais Grégory Patat, via le Midi Olympique, Tatafu a déjà repris la course et débutera les entraînements partiels cette semaine.

"Il va reprendre le rugby cet après-midi, avec des touches. Il aura un peu de contenu jeudi matin", précise Patat, tout en insistant sur l’importance d’un retour maîtrisé : "Il a besoin de se réentrainer, de matcher, d’avoir du minutage avant de repartir sur le projet international."

Une échéance réaliste pour le Tournoi ?

Le staff de Bayonne espère pouvoir intégrer Tatafu pour les prochaines rencontres contre Gloucester en Challenge Cup et Perpignan en Top 14. Toutefois, un retour avec les Bleus pour le début du Tournoi des 6 Nations semble prématuré.

"Pour moi, ce serait précipité qu’il reparte directement avec l’équipe de France", confie Patat, regrettant un manque de communication avec le staff tricolore. "Je n’ai pas encore la lisibilité avec le staff de l’équipe de France, ce que je regrette"

Depuis sa blessure, Tevita Tatafu a suivi un programme strict de rééducation. Parti quinze jours en vacances avec une botte pour protéger sa cheville, il a rapidement récupéré grâce à un travail intensif en marge du groupe.

Avec sa polyvalence et sa puissance, il représente une option précieuse pour le XV de France. Reste à savoir si le timing jouera en sa faveur. Une chose est sûre : un Tevita Tatafu à 100 % serait un véritable atout pour les Bleus dans leur quête de succès en 2025.