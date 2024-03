XV de FRANCE. Sur les pas de Picamoles et Chabal : depuis quand un ''exilé'' n’avait-il plus été appelé en Bleu ?

Un exilé en Bleu ? Voici une vraie rareté qu’est venue alimenter Antoine Frisch cette semaine. Ce qui n’était plus arrivé depuis… 2017 !

Sa convocation en a surpris plus d’un. D’autant que le garçon avait déjà participé à un stage avec l’équipe d’Irlande développement par le passé. Mais cet appel est une juste récompense pour Antoine Frisch, avec qui Fabien Galthié est en contact depuis quelque temps déjà.

RUGBY. 6 Nations. Galthié convoque un ''Irlandais'' pour préparer le choc du XV de France contre l'AngleterreEn cette semaine toujours un peu spéciale de préparation du Crunch, le centre du Munster découvre donc Marcoussis, à 27 ans. L’enfant de Fontainebleau (77) a d’ailleurs également joué en Angleterre, du côté de Bristol, en 2021/2022.

RUGBY. ITW. Unique français en Angleterre, Antoine Frisch rayonne avec BristolEt même si on connaît le péché mignon du staff tricolore pour les ovnis, la présence du "Frisch Guy" au centre d’entraînement des Bleus reste une rareté. En effet, savez-vous qui fut le dernier joueur évoluant à l’étranger appelé par les Bleus ? Roulement de tambour… Louis Picamoles !

VIDEO. 6 Nations. Angleterre-France : Picamoles en mode "King Louis"Lors de la saison 2016/2017, le numéro 8 avait en effet tenté l’aventure outre-Manche, à Northampton, mais continuait de jouer pour la France à ce moment-là. Cela remonte donc à 7 ans.





Pire, avant lui, le dernier "exilé" à avoir représenté les Bleus s’appelle Sébastien Chabal. C’était en 2009, lors de sa dernière année de contrat aux Sale Sharks (en même temps que les Leicestermen Kayser et Dupuy.)





C’est dire à quel point convoquer des joueurs qui évoluant en dehors de l’Hexagone n’est pas dans la culture française… Finalement, le cas récent qui se rapproche le plus de celui d’Antoine Frisch semble être celui de Patrick Tuifua, le 3ème ligne des Bleuets qui joue en Nouvelle-Zélande.

TOURNOI DES 6 NATIONS. All Blacks, Canal Plus… Patrick Tuifua, l’OVNI des U20 françaisReste désormais à Frisch de connaître sa première cape pour rentrer réellement dans le clan des internationaux exilés. Et si (à moins d’un miracle) il paraît inconcevable d’imaginer l’ancien tarbais sur la feuille face à l’Angleterre, peut-être que ce ne sera que partie remise en vue de la tournée en Amérique du Sud cet été. Au moment même ou l’équipe d’Irlande, elle, s’envolera pour l’Afrique du Sud…