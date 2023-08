XV DE FRANCE. Remaniement total face aux Fidji, seulement deux joueurs reconduits ?

Après la courte victoire à Saint-Étienne face à l'Écosse, nos Bleus s'apprêtent à recevoir la dangereuse sélection fidjienne. Seulement deux joueurs devraient garder leur place de titulaire.

Danty et Alldritt, les rescapés

Malgré la (très) longue saison des Rochelais, le staff des Bleus a décidé de reconduire Jonathan Danty et Grégory Alldritt une nouvelle fois face au Fidji. Ces deux cadres de l'équipe de France ont besoin de retrouver du rythme ce week-end au stade de la Beaujoire, à Nantes. Il faut dire qu'en numéro 8, Alldritt semble bien seul, avec la blessure de son coéquipier, Yoann Tanga, au pectoral, il devra assumer seul ce poste pour le moment.

Une ligne de trois-quarts inédite !

Derrière, beaucoup de rotation semble avoir été effectuée à commencer par la charnière ! En effet, nous devrions voir Maxime Lucu associé à Antoine Hastoy, qui fêteront leurs premières titularisations de cette préparation. Les deux hommes se connaissent bien, et Lucu aura à cœur d'accompagner le joueur de La Rochelle qui va donc connaître sa première titularisation internationale.

Ce match face aux coéquipiers de Tuisova sera aussi l'occasion de fêter le retour d'Arthur Vincent dans le XV de départ de l'équipe de France. Le champion du monde U20 n'a plus porté le numéro 13 depuis un test match en Australie en 2021. Le retour de Melvyn Jaminet serait aussi envisagé, lui qui n'a plus été titulaire depuis un an et un match face au Japon.

Aux ailes, Fabien Galthié fait confiance à sa jeunesse, et ce mardi à l'entraînement, c'était Bielle-Barey et Gailleton qui portaient les chasubles de titulaire. Ce serait donc une troisième sélection de suite pour le joueur de l'UBB, qui voit ses chances d'être dans la liste des 33 s'agrandir. Gailleton aura une grosse carte à jouer sur ce match.

Willemse de retour

Après n'avoir pas connu de temps de jeu adéquat sur les deux premiers matchs de préparation, Paul Willemse revient aux affaires et sera titulaire dans la cage. Il sera, en plus de cela, accompagné de son coéquipier en club, Florian Verhaeghe, pour un attelage 100% montpelliérain.

François Cros et Dylan Cretin feront aussi leur apparition ! Le Toulousain avait dû manquer les deux premiers matchs en raison d'une légère blessure, et sera inévitablement un cadre de cette équipe de France.

En première ligne, Uini Atonio est attendu, comme son homologue, Reda Wardi. Peato Mauvaka commencera aussi la rencontre. À noter aussi que Pierre Bourgarit, Thibaud Flament, Baptiste Serin, Matthieu Jalibert et Yoram Moefana pourraient être sur le banc des remplaçants.