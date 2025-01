XV DE FRANCE. Qui est ce talent tricolore qui ''a fait mentir'' Philippe Saint-André ?

Tous les observateurs se sont déjà trompés au sujet d'un joueur. Ce phénomène n'échappe à personne, pas même aux anciens sélectionneurs.

Lors de son passage dans l’émission viàMidol, Philippe Saint-André n’a pas mâché ses mots au sujet de Louis Bielle-Biarrey. L’ancien sélectionneur du XV de France avoue avoir eu des doutes sur l’ailier bordelais lors de la dernière Coupe du monde. Mais depuis, le phénomène de l’UBB l’a fait changer d’avis.

Des doutes légitimes au départ

Saint-André, qui connaît la pression d’un Mondial en tant que coach, confie qu’il n’était pas totalement convaincu par le jeune bordelais en début de compétition. "Je n’étais pas sûr de lui", lâche-t-il franchement. Son jeu aérien et son impact défensif laissaient selon lui à désirer.

Une analyse que partageaient d’ailleurs certains observateurs, qui voyaient en Bielle-Biarrey un ailier talentueux, mais encore tendre pour le très haut niveau. On les comprend, « LBB » avait des lacunes très visibles, notamment sur le jeu aérien.

Mais le joueur de l’UBB a rapidement prouvé qu’il avait sa place au plus haut niveau. Ses performances en Coupe du monde, puis en Top 14 et en Champions Cup, ont démontré l’étendue de son talent. "Il a une vitesse impressionnante, une vista incroyable, et surtout cette faculté à sentir les coups", souligne Saint-André. Bielle-Biarrey ne se contente pas de courir vite : il sait où et quand frapper. Son jeu au pied en pleine vitesse est un atout rare, qui fait souvent basculer un match.

L’homme de l’automne

Lors de la tournée de novembre, l’absence de Damian Penaud laissait un vide colossal dans l’attaque tricolore. Mais là encore, le jeune ailier n’a pas tremblé. "On avait besoin d’un match winner, et il a été là", insiste Saint-André. Un compliment qui pèse lourd quand on connaît l’exigence de l’ancien sélectionneur. L’ailier bordelais a pris ses responsabilités et a répondu présent au meilleur moment pour les Tricolores.

Aujourd’hui, avec 14 sélections à son actif, Bielle-Biarrey a définitivement gagné ses galons de titulaire en Bleu. Son association avec Penaud pourrait bien devenir l’une des plus redoutées du circuit international. "Il continue d’être performant en club, en Top 14 comme en Champions Cup", rappelle PSA. Une régularité qui fait de lui une arme précieuse pour le XV de France.

Un avenir en or

Bielle-Biarrey a fait taire les sceptiques et conquis les plus exigeants. De joueur prometteur, il est devenu un élément central du dispositif de Fabien Galthié. Avec sa vitesse, son flair et son sens du jeu, il a tout pour s’imposer comme l’un des meilleurs ailiers du rugby mondial dans les années à venir. Et s’il fallait une preuve de son impact, il suffit de voir l’aveu de Saint-André : "Il m’a fait mentir."