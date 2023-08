XV de France. Pourquoi l’Ecosse est l’adversaire idéal pour les Bleus avant le Mondial ?

Comme en 2019, le XV de France affrontera par deux fois l'Ecosse. Sauf que cette fois, les Bleus auront 4 matchs à se coltiner en guise de préparation.

C’est donc ce samedi que le XV de France entamera ses matchs de préparation à la coupe du monde. Une partie face à l’Ecosse, avant de remettre le couvert la semaine d’après puis d’affronter les Fidji et l’Australie en bouquet final de la prépa. Un programme trop chargé, vous dîtes ? Ne vous inquiétez pas, comme toujours avec ce staff 5 étoiles, tout a été pensé et mûrement réfléchi. Mais alors pourquoi deux fois l’Ecosse ? Pour le Midi Olympique, l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit explique :

Déjà, nous avons l’habitude de jouer avec eux. Ensuite, c’est une équipe très intéressante pour nous. Elle est aujourd’hui dans les cinq meilleures nations mondiales. L’Ecosse, c’est un profil d’équipe très athlétique qui, on le voit depuis quelques années, donne beaucoup de fil à retordre à ses adversaire. Pour nous, c’est vraiment ce qu’on cherchait, sortir de notre préparation et démarrer les matches.

Il faut dire que c'est une équipe qui possède finalement un ADN assez similaire à celui des Bleus sur la forme. Offensive, élégante, culottée souvent, n’oublions pas qu’elle est la seule à avoir battu la France au Stade de France sous le mandat de Fabien Galthié. Aussi qu’elle avait une nouvelle fois posé de gros problèmes aux Bleus en février dernier où, malgré un bonus offensif récolté sur la sirène, les coéquipiers d’Antoine Dupont avaient longtemps été à portée de fusil de ceux de Finn Russell, parfois désarçonnants de nonchalance et de brillance à la fois.

Doit-on donc s’attendre à une partie animée ce samedi, alors que nombreux seront les Tricolores qui devront saisir leur chance ? C’est plausible. La certitude, c’est que cette double confrontation face à cet adversaire doit permettre aux Bleus de regoûter aux sensations de match et de les remettre dans le bain après, pour certains, près de 3 mois sans jouer.

Autant que de donner des billes aux candidats jamais ou peu testés, comme Bielle-Biarrey, Gailleton, Dulin ou Macalou, qui devraient tous débuter contre les Scots.

Quant à l'ordre des adversaires ? "Cela nous permet ensuite d’aller sur un adversaire beaucoup plus physique et rugueux, les Fidji, avec un jeu plus déstructuré sur le terrain, pour finir avec l’Australie avant la compétition."

Avec l'objectif d'une montée en puissance avant la grand-messe du vendredi 8 septembre, face aux All Blacks. Pour laquelle les ouailles de Galette auront alors 12 jours de récupération. Niveau calcul, Thibault Giroud ne s'est jusqu'ici jamais trompé...

