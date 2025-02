XV DE FRANCE. Penaud, Jalibert, Fickou… Ces Bleus de retour en Top 14 ce week-end

Avant le déplacement à Rome, Fabien Galthié a relâché 14 joueurs qui pourront prendre part à la 17ᵉ journée du Top 14. Parmi eux se trouvent des titulaires en puissance comme Fickou ou Depoortère.

Dans le cadre de ce week-end de doublon, plusieurs internationaux du XV de France vont retrouver les terrains du Top 14 samedi et dimanche. Quatorze joueurs ont été libérés par Fabien Galthié et son staff pour postuler avec leur club lors de la 17ᵉ journée du championnat.

Un effectif connu pour le voyage à Rome

Sur les 42 joueurs convoqués pour préparer le match contre l'Italie, seuls 28 ont pris la direction de Rome jeudi. Certains d'entre eux resteront d'ailleurs en tribunes en tant que réservistes. Ce devrait être le cas de Nolann Le Garrec, à qui Fabien Galthié préférerait le Bordelais Maxime Lucu. Pour les autres, retour en club avec la possibilité d’essayer « d’aller chercher le maillot » grâce à leurs performances.

6 Nations. Pari du banc en 7-1 : Fabien Galthié va-t-il trop loin dans la prise de risque ?

Parmi les joueurs relâchés, on retrouve plusieurs cadres de l'équipe de France, dont Damian Penaud et Matthieu Jalibert. L'ailier et l'ouvreur de l'UBB, non retenus pour affronter la Squadra Azzurra, pourraient retrouver la pelouse du Top 14 ce week-end, même si le demi d'ouverture reste incertain après avoir quitté le rassemblement souffrant mercredi.

Gaël Fickou, lui, devrait bien être de la partie avec le Racing 92. Son retour à la compétition sera scruté avec attention. En effet, il pourrait postuler pour une place au centre du terrain à Dublin pour affronter le XV du Trèfle. Tout dépendra de son état de forme.

6 Nations. ‘‘Les Bleus ont toujours besoin de lui’’, Fickou préservé ou sur le retour avec le XV de France ?

Romain Ntamack, cas à part

Parmi les joueurs renvoyés en club figure aussi Romain Ntamack. Suspendu après le match contre le pays de Galles, il ne peut ni jouer avec les Bleus ni postuler avec Toulouse en championnat. Une situation qui le place dans un entre-deux : il purge son deuxième match de suspension sans possibilité de retrouver le rythme de la compétition. Lui aussi devrait faire son retour dans le XV de départ face à l’Irlande, sauf surprise.

Qui pourra jouer en Top 14 ce week-end ?

Voici la liste des joueurs relâchés par le XV de France et susceptibles d'être alignés en championnat :

En résumé, ce week-end de Top 14 s'annonce pimenté par le retour de plusieurs internationaux, en quête de rythme et de performance, avant d'éventuellement retrouver le XV de France. Si certains comme Penaud et Fickou devraient être titulaires, d'autres comme Jalibert et Lamothe devront encore attendre avant de savoir s'ils seront aptes à fouler les pelouses.

Les clubs les plus touchés par ces doublons (Toulouse, La Rochelle, UBB) devront gérer au mieux les confrontations du week-end pour éviter de perdre des points précieux sur leurs concurrents. Mais on ne s’inquiète pas trop pour le Stade Toulousain.