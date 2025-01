XV de France. ''Pas assez forts'' : Le cri d’alerte de Galthié sur ce secteur clé avant le 6 Nations

Le XV de France est-il prêt pour le Tournoi des 6 Nations ? Fabien Galthié estime que la mêlée tricolore manque de stabilité et pointe du doigt les raisons de cette faiblesse.

Alors que le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, Fabien Galthié s'est livré dans une longue interview au Midi Olympique, abordant un sujet qui inquiète : la mêlée des Bleus. Et le sélectionneur est formel : « Aujourd’hui, nous ne sommes pas assez forts dans ce secteur de jeu. »

Un problème structurel pour les Bleus ?

Pour Galthié, le constat est simple. Le système français ne permet pas aux piliers de s’installer dans la durée. « Ce n’est pas le même environnement. Les franchises irlandaises ont un autre mode de gestion et de planification favorable au développement des joueurs. »

Contrairement à l’Irlande, où les joueurs bénéficient d’une planification sur mesure, la France fait face à un calendrier exigeant qui impacte la régularité des joueurs de première ligne.

Des piliers sur courant alternatif

L’autre facteur déterminant selon le technicien, c’est le manque de constance physique de nos piliers : « Nos meilleurs piliers sont régulièrement blessés. Ils sont sur des cycles très sinusoïdaux : jeu, blessure, réathlétisation, reprise… » Un rythme infernal qui empêche la construction sur le long terme, indispensable pour asseoir une mêlée solide.

Le sélectionneur ne remet pas en cause les capacités physiques des Tricolores. « Nos piliers ne sont pas moins ou plus costauds qu’ailleurs mais ils ont un temps de récupération, de préparation et de jeu qui est différent de celui d’autres sélections. » Une référence claire à l’optimisation du temps de jeu, un enjeu crucial pour rivaliser au plus haut niveau.

William Servat à la manœuvre

Malgré ce constat, Galthié reste confiant en son staff, notamment en William Servat, spécialiste de la mêlée. « Un édifice comme la mêlée se construit sur un temps long, individuellement et collectivement. William Servat y travaille beaucoup. » L'ancien talonneur toulousain a du pain sur la planche pour redonner de la stabilité à ce secteur.

Avec un premier match contre le Pays de Galles, dont la sélection est à la peine, les Bleus vont avoir la possibilité de se régler dans ce secteur. Mais ils devront rapidement montrer des progrès sous peine de subir. Ils iront ensuite en Angleterre avant de retrouver l'Irlande après un passage en Italie. Les prochaines semaines seront cruciales pour ajuster les dernières pièces du puzzle.