XV de France. C'est dans le désordre que les Bleus s'expriment le mieux

Avec Thomas, Villière ou encore Dupont, le XV de France possède des joueurs capables de faire la différence dans n'importe quelle situation.

Après l'Italie, c'est l'Irlande, un adversaire d'un calibre supérieur qui se dresse devant les Bleus ce dimanche dans le Tournoi. À Dublin, les hommes de Galthié vont passer un vrai test en 2021, en défense comme en attaque. On peut s'attendre à voir des Irlandais batailler dans les rucks comme ils savent si bien le faire. Surtout qu'ils auront remarqué que les Tricolores ont été mis à mal autour de ces zones d'affrontement à Rome. Conscients de leurs erreurs, les Français ont particulièrement insisté cette semaine dans ce domaine afin de ne pas être surpris et surtout d'avoir des ballons propres à exploiter au large jusqu'aux ailes de Gabin Villière et Teddy Thomas. Si le Racingman a été en vue face aux Italiens, le Toulonnais a été un peu plus discret. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'est tourné les pouces.



L'ancien joueur de Rouen a beaucoup été vu autour des zones d'affrontement. Un style de jeu que l'ancien septiste affectionne. Du côté de Toulon, il a justement pour consigne de bouger comme le confiait cette semaine à L'Équipe Julien Dupuy, en charge des 3/4 varois. Villière est un joueur généreux dont les qualités d'explosivité avec son punch et son raffut peuvent faire la différence. "L'éclosion de Gabin avec son club d'abord puis avec nous depuis qu'il nous a rejoints est intéressante avec des performances plus que convaincantes", a confié ce jeudi Laurent Labit en conférence de presse. Avec Villière et Thomas, sans oublier Penaud, le XV de France possède "des joueurs de grande qualité mais avec des qualités différentes".



Des profils qui s'intègrent très bien dans le style de jeu recherché par l'encadrement. "Le rugby que l'on cherche et qu'on pense être efficace, c'est un rugby intelligent, qui gagne et qui est adapté à nos qualités. Le but pour nous est d'arriver à créer du désordre sur le terrain. On est plus dans notre élément quand il y a du désordre sur le terrain plutôt que de partir sur des schémas à 15 temps de jeu programmés." On assiste donc beaucoup à du dézonage de la part des ailiers mais aussi des centres autour du 9, du 10 et des meneures de jeu. "Avec les profils que nous avons-là, on se retrouve effectivement dans ce jeu-là." Dimanche en Irlande, les ailiers n'auront peut-être pas autant de ballons à disposition que face à l'Italie. Aussi devront-ils venir les chercher et les bonifier. "C'est sur des matchs comme celui de dimanche et les matchs qui vont arriver qu'on va réellement juger le potentiel de nos joueurs."