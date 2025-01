XV DE FRANCE. ''Nous avons besoin de lui'' : les mots forts de Galthié sur Matthieu Jalibert avant le Tournoi

Après son départ du groupe lors de la tournée d'automne, Fabien Galthié a annoncé qu'il comptait toujours sur Matthieu Jalibert pour le Tournoi des Six Nations.

Le sélectionneur Fabien Galthié dévoilera mercredi sa liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi des Six Nations 2025. Une annonce attendue, marquée par de nombreuses interrogations. Parmi elles, la possible réintégration de Matthieu Jalibert, deux mois après son départ du groupe lors de la tournée d’automne.

« Une histoire, pas une polémique »

En novembre dernier, Matthieu Jalibert avait quitté le groupe France à sa demande, en pleine préparation du match face à la Nouvelle-Zélande. Une décision qui avait alimenté les discussions, certains y voyant une rupture entre le joueur et le staff tricolore. Fabien Galthié a tenu à mettre les choses au clair sur RMC :

« Il y avait une décision de basculer en 6-2 sur le banc, avec Antoine Dupont en couverture au poste d’ouvreur. Matthieu a exprimé son état d’esprit, il a verbalisé ses besoins. Quand je lui ai demandé si rentrer à Bordeaux était mieux pour lui et pour l’équipe, il a dit oui. Il y a une histoire Matthieu Jalibert, pas une polémique. »

Le sélectionneur a également insisté sur l’importance de maintenir un dialogue constructif avec ses joueurs : « Nous avons besoin de Matthieu Jalibert parce que plus un joueur a du potentiel, plus il est indispensable. Son ambition est claire : être un joueur de l’équipe de France jusqu’en 2027 au moins. »

Un retour dans le groupe ?

Malgré cet épisode, Galthié a laissé entendre que Jalibert pourrait bien figurer dans la liste des 42 : « Oui, il a sa chance d’y être. Matthieu est un joueur ambitieux et talentueux, et nous avons besoin de lui. »

La compétition pour le poste d’ouvreur s’annonce intense, avec Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Léo Berdeu et Antoine Hastoy en lice. Galthié n’a pas dévoilé ses intentions pour le match d’ouverture face au pays de Galles, mais le retour de Jalibert pourrait lui donner de nouvelles options à la charnière.

Objectif : gagner le Tournoi

Avec un seul titre remporté sous l’ère Galthié, les Bleus abordent ce Tournoi des Six Nations avec une grande ambition. « Tous les matchs sont des tests et tous les tests sont des titres. Les joueurs n’attendent que ça, on veut gagner le Tournoi, bien sûr », a confié le sélectionneur.

Pour cela, les Bleus devront faire sans Ollivon, Fickou, Danty et Roumat, tous blessés.