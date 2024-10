XV de France. La bataille Ramos-Jalibert s’intensifie à l'ouverture ! Qui est favori pour remplacer Ntamack ?

Ramos ou Jalibert ? La blessure de Ntamack laisse la porte ouverte aux deux ouvreurs. Galthié fait le point sur leurs atouts et la possibilité de voir Ramos aux commandes du jeu lors des tests.

Le XV de France doit composer sans Romain Ntamack pour les tests de novembre. Le maître à jouer tricolore souffre d’une blessure au mollet, compromettant son retour tant attendu. Fabien Galthié est revenuisur cette absence via L'Equipe : « C’est déchirant. Ça le rend triste et ça me rend triste. Il était prêt à revenir avec nous. Il avait retrouvé tout son potentiel. Mais là, il est arrêté à nouveau ». Une blessure à ne pas précipiter, selon le sélectionneur, qui préfère miser sur un rétablissement complet du joueur pour l’avenir.

Jalibert ou Ramos en 10 ?

L’absence de Ntamack pousse désormais Galthié à évaluer les options disponibles en 10, avec en tête deux prétendants : Matthieu Jalibert et Thomas Ramos. Jalibert, habitué du poste, cumule près de cinq années avec le groupe France, et s’impose dans le collectif de Bordeaux. Un parcours solide, teinté d’expérience et de performances clés en Bleu comme en club.

Mais voilà, Thomas Ramos pourrait bien damer le pion au Bordelais. Titulaire en fin de Tournoi, Ramos a prouvé sa capacité à apporter « stabilité et solidité », selon Galthié. Butteur affûté, capable d’évoluer à l’arrière comme à l’ouverture, Ramos a l’avantage de la polyvalence, un point qui ne laisse pas Galthié insensible : « Les postes d’ouvreur et d’arrière se ressemblent aussi énormément », souligne-t-il.

Face à cette bataille à deux, une tendance semble émerger. Lorsque l’on insinue que Ramos pourrait être prioritaire, Galthié esquive, avec un sourire : « La composition d’équipe vous sera communiquée deux jours avant le match France-Japon ». Une réponse qui, loin d’être anodine, donne de l’espoir aux supporters de Ramos de le voir mener le jeu.

Placer le Toulousain en 10 serait un choix fort. Le Toulousain a de solides arguments. Galthié rappelle qu’il « a joué les deux derniers matches du Tournoi en 10, qu’il a été champion de France avec Toulouse en 10, et qu’il a énormément de vécu à ce poste ». Ce vécu pourrait peser lourd dans la balance. Surtout avec le retour d'Antoine Dupont à la mêlée.

La réponse définitive ? Galthié la garde pour lui. Mais ce duel ouvert et passionnant entre Ramos et Jalibert promet d’animer les jours à venir, offrant une alternative de qualité pour le XV de France. Quoi qu’il en soit, les Bleus disposent d’un duo d’ouvreurs de haut niveau pour relever les défis des tests d’automne.