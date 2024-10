XV de France. Thomas Ramos devant Jalibert à l'ouverture chez les Bleus pour les tests ?

Thomas Ramos revient sur ses récentes performances au poste de numéro 10. Pourtant, le Toulousain insiste : son avenir avec les Bleus, c'est à l’arrière qu’il le voit, pas à l’ouverture.

C'est l'une des interrogations avant la tournée du XV de France : qui sera l'ouvreur des Bleus cet automne ? Pour rappel, Romain Ntamack est blessé. Et rien ne dit qu'il sera suffisamment remis pour postuler face aux Pumas voire contre les All Blacks.

Quel ouvreur pour le XV de France cet automne ?

En son absence, Fabien Galthié a fait appel au Lyonnais Léo Berdeu, au Bordelais Matthieu Jalibert ainsi qu'à Thomas Ramos. Avec Barré et Buros présents dans la liste des 42, l'habituel arrière du Stade Toulousain semble avoir été choisi en tant qu'ouvreur.

Aussi, on est en droit de se demander s'il ne va pas être préféré au Girondin Jalibert pour démarrer les tests automnaux. Le joueur du Stade Toulousain, connu pour sa polyvalence, a répondu sans détours sur RMC. Pour lui, la réponse est claire : il est, avant tout, un arrière.

Ramos a tenu à rappeler que son poste naturel reste le numéro 15 : "Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que mon poste est numéro 15, que je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là. Et que mon objectif a toujours été d'essayer d'être titulaire à l’arrière en équipe de France". Le Toulousain s’impose désormais comme une référence à l’arrière, malgré la rotation constante à ce poste ces dernières années.

Ramos, l'homme qui sait tout faire

Alors, pourquoi l'a-t-on vu à l’ouverture lors du dernier Tournoi des 6 Nations ? Ramos explique : "Romain (Ntamack) était blessé, Matthieu (Jalibert) s'est blessé ensuite… Fabien (Galthié) et Patrick (Arlettaz) m'ont juste demandé si je me sentais de dépanner". Si Ramos a pris ses responsabilités, il ne cache pas que cette parenthèse n'était qu'un service rendu pour l'équipe.

Le Toulousain insiste sur ce point : il ne s'imagine pas s'imposer à l’ouverture à long terme. "Je ne suis pas parti de ces deux matchs-là en me disant que j'avais envie de m'installer au poste de numéro dix en équipe de France, loin de là", a-t-il affirmé. L’occasion était exceptionnelle, mais dans son esprit, le poste de numéro 15 est celui qui le passionne.

Il rappelle d'ailleurs que les conditions de jeu influencent beaucoup les performances à la charnière. Un pack d’avants en conquête simplifie le jeu des 9 et 10, et selon lui, c'est ce qui a permis à l'équipe de mieux finir le Tournoi. "Jouer avec des avants qui avancent, c'est toujours plus simple que de jouer avec une équipe qui recule." Le débat reste ouvert, mais une chose est sûre : Thomas Ramos préfère jouer à l’arrière. Un poste qu’il a fait sien en bleu, comme en rouge et noir.