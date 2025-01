XV de France. Jalibert dans le gruppetto des ouvreurs derrière les Toulousains avant le 6 Nations

Tournoi des 6 Nations : Matthieu Jalibert commence loin dans la hiérarchie des ouvreurs. Galthié a clarifié les rôles, mais le Bordelais a-t-il les moyens de renverser la tendance ?

Plus que quelques semaines avant le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2025. Avant de retrouver les Tricolores, ces derniers vont devoir batailler en Champions Cup. Ils seront, à n'en pas douter, observés par Fabien Galthié et ses adjoints. Mais leurs performances européennes peuvent-elles vraiment tout chambouler dans la tête du patron des Bleus ?

À moins d'une blessure, l'encadrement a très certainement déjà sa composition en tête pour le premier match face au Pays de Galles le 31 janvier. La hiérarchie semble établie à plusieurs postes. Et notamment à l'ouverture où le Toulousain Romain Ntamack semble promis au maillot floqué du numéro 10.

Un poste clé aux enjeux féroces

Au grand dam de la concurrence, et particulièrement de Matthieu Jalibert. Le Bordelais est prévenu. Il connait la réalité. Avant les fêtes, le sélectionneur Fabien Galthié aurait pris son téléphone pour échanger avec le joueur de l'UBB. Au menu : un point sur la hiérarchie actuelle des numéros 10 dans le XV de France.

Selon Sud Ouest, le Bordelais occupe à ce jour la quatrième place, derrière Romain Ntamack, Thomas Ramos, et même Antoine Dupont, désormais vu comme une option ponctuelle au poste d'ouvreur.

Depuis son retour en Top 14 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack a repris le rôle de titulair. Et ce, même s'il n'a pas joué avec les Bleus depuis l'été 2023. Thomas Ramos, aligné en 10 lors des tests de novembre, a brillé par sa polyvalence et son efficacité. Même Antoine Dupont, maître à jouer indétrônable à la mêlée, a été envisagé comme une alternative crédible. Une concurrence féroce qui pousse Jalibert à l'introspection. Et au questionnement.

Jalibert, l’heure du rebond ?

Malgré un talent indéniable, Matthieu Jalibert semble payer une irrégularité pointée du doigt, notamment lors de ses dernières prestations en Bleu. Si le staff du XV de France lui préfère d’autres profils, c’est peut-être parce que la gestion tactique et mentale des matchs a parfois laissé à désirer. Mais tout n’est pas perdu pour le Bordelais en vue de la Coupe du monde en Australie programmée pour 2027.

S'il est du rassemblement de Marcoussis le 19 janvier, Jalibert aura l’occasion de prouver qu’il peut inverser la tendance. Sa montée en puissance avec l’UBB sous les ordres de Yannick Bru a démontré qu’il peut répondre présent dans des contextes exigeants. Les rencontres européennes seront pour lui l'occasion de briller.

Le message de Galthié est clair : rien n’est figé. Une bonne dynamique avec son club et des performances convaincantes pourraient bousculer la hiérarchie à l'approche du Tournoi des 6 Nations. La balle est dans son camp.