XV de France. Face aux Anglais, Romain Taofifenua a prouvé qu'il avait sa place dans le groupe

Le deuxième ligne du RCT Romain Taofifenua a fait oublier l'absence de Bernard Le Roux face à l'Angleterre. Il a montré qu'il était plus qu'un finisseur.

6 Nations 2021. Jalibert, Baille et Fickou plébiscités dans l'équipe type de la 4e journéeParmi les joueurs tricolores plébiscités par les médias dans l'équipe type du Tournoi après le Crunch, on a trouvé Dupont, Jalibert ou encore Baille et Fickou. Le site anglais Planet Rugby a de son côté a tenu à mettre en avant le deuxième ligne Romain Taofifenua après sa très bonne prestation face aux Anglais. "Les avants s'en sont donnés à coeur joie pendant tout le match à Twickenham et Taofifenua a été à l’avant-garde de l’attaque des Bleus pendant 60 minutes avant d’être remplacé de manière quelque peu surprenante. Le joueur de 30 ans a mis son corps en jeu en défense, réalisant 10 plaquages et a également fait sentir sa présence dans les rucks avec quelques gros grattages." Deux en l'occurence mais ils ont été décisifs, car les Bleus étaient en situation difficile dans leur camp. Remplaçant lors des deux premiers matchs du Tournoi contre l'Italie et l'Irlande, où il n'avait joué que 32 minutes au total, le Toulonnais était titulaire pour la première fois pour ce Crunch. De l'avis de beaucoup, il a joué l'un de ses meilleurs matchs avec le maillot tricolore. Une performance qui pourrait avoir été un déclic pour le colosse varois. A 30 ans, il semble avoir atteint la maturité à ce poste.



En conférence de presse ce mardi, le joueur du RCT a confié qu'il aime bien avoir ce rôle de finisseur, mais qu'il avait aussi envie de se montrer. "J’ai beaucoup démarré sur le banc. Ce rôle me convient aussi car j’aime bien finir les matches. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de commencer, comme je peux avoir l'habitude en club. C'est surtout sur le rythme, j’avais envie de prouver que je pouvais tenir le match. Je me sentais bien physiquement. J’étais très frais, car ça faisait un moment que je n’avais pas joué. J’avais à cœur de réussir un gros match pour l’équipe et prouver aussi que j’avais ma place dans le groupe." Difficile de l'imager la perdre après ce match en vue du choc face au Pays de Galles, et ce, même avec le retour annoncé de Bernard Le Roux. Touché au dos contre les Anglais, Tao a confié qu'il allait mieux. On peut donc penser que c'est un autre deuxième ligne qui sortira du groupe (Cazeaux ? Rebbadj ?) ce jeudi au moment de l'annonce de la composition. On pourrait même imaginer que le futur joueur du LOU débute la rencontre à Saint-Denis pour fatiguer les Gallois avant de faire entrer un Bernard Le Roux frais et besogneux à l'heure de jeu pour terminer une rencontre qui s'annonce bouillante.



Car s'il y avait quelques incertitudes avant la rencontre autour de son association avec le Montpelliérain Willemse, elles ont été balayées. "Avant le match, j'ai parlé avec Fabien Galthié qui me disait "on a perdu Bernard Le Roux", qui est fait pour ces matchs où il faut courir et combattre, "et nous avons choisi des avants lourds. J'espère qu'on pourra suivre le rythme", a expliqué Benjamin Kayser lors de l'émission Le French Rugby Podcast. "Il parlait de Romain Taofifenua en disant : "Je sais qu'il peut être très bon." Mais avec lui et Willemse, il espérait que cette association ne ralentirait pas l'équipe. Mais il n'a pas du tout ralenti l'équipe. Il a fait reculer des mecs en défense et a été très bon en attaque en gagnant ces mètres précieux quand la France avait perdu son avancée." Le Pays de Galles est à un match de la victoire dans le Tournoi. Un point pourrait suffire à leur bonheur. Ils rêvent même de Grand Chelem après une année 2020 ratée. On peut donc s'attendre une fois de plus à un rude combat devant. Rien de tel qu'un Tao en confiance et enfin éveillé pour donner du fil à retordre aux hommes de Wayne Pivac.