XV de France - Choisissez votre XV de départ pour battre l'Irlande dans le Tournoi

Ce samedi, le XV de France affronter l'Irlande dans un match à enjeu : les Bleus comme les Irlandais peuvent remporter le Tournoi. A vos votes.

Ce samedi, le XV de France reçoit l'Irlande dans le cadre de la 5e et dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Un match capital pour les deux nations et décidera du vainqueur de la compétition. Pour l'heure, ce sont les Irlandais qui dominent le classement mais avec seulement un point d'avance sur les Bleus et les Anglais. Après la très belle victoire tricolore sur les Gallois, le staff devrait reconduire la même équipe. Or, le forfait de Teddy Thomas pourrait obliger l'encadrement à revoir sa copie en ce qui concerne les arrières. Devant, Bernard Le Roux a été blanchi et peut donc postuler. Cependant, Selevasio Tolofua est lui aussi forfait et été remplacé par le Castrais Jelonch. Le voir sur la feuille de match serait une surprise mais rien n'est impossible. A la place du sélectionneur, que feriez-vous ? Camille Chat doit-il débuter ? Qui pour remplacer Thomas à l'aile ? Ramos ou Retière ?