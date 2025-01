XV DE FRANCE. Charnière renforcée et première ligne en danger : la liste probable des 42

Grâce aux indiscrétions du Midi Olympique, nous avons une idée de la liste probable des 42 joueurs qui rejoindront Marcoussis pour préparer le Tournoi des Six Nations.

Entre blessures en cascade, retours espérés et nouveaux visages, Fabien Galthié et son staff s'apprêtent à dévoiler la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2025. Tour d’horizon des choix et des incertitudes.

Un chantier colossal en première ligne

C’est du jamais vu : l’infirmerie des piliers affiche complet. Uini Atonio (genou) et Reda Wardi (côtes), tous deux touchés face au Leinster, sont incertains.

Du côté de Toulon, Jean-Baptiste Gros, toujours en phase de reprise après sa déchirure contre l’Argentine, reste incertain. À Bayonne, Tevita Tatafu est dans une situation similaire. Heureusement, Cyril Baille a effectué un retour remarqué, et pourrait être accompagné de Dany Priso.

Une troisième ligne décimée

En troisième ligne, Charles Ollivon (genou) et Alexandre Roumat (mollet) sont forfaits, ouvrant la porte à des retours marquants. Yacouba Camara, auteur d’un excellent début de saison à Montpellier, et Oscar Jégou, en pleine forme avec La Rochelle, devraient intégrer le groupe. Hugo Auradou, autre espoir prometteur, pourrait également faire son retour après ses déboires extra-sportifs.

Charnière renforcée, centre en chantier

Si la charnière semble verrouillée avec Dupont, Lucu, Ntamack et Jalibert, le centre est un vrai casse-tête. Avec les absences de Gaël Fickou (fracture du pouce) et Jonathan Danty (ménisque), des places se libèrent.

Nicolas Depoortère, impressionnant à l’automne, et Pierre-Louis Barassi, en grande forme avec Toulouse, pourraient tirer leur épingle du jeu. Yoram Moefana reste incontournable, tandis qu’Antoine Frisch et Léon Darricarrère se disputent une potentielle dernière place.

Derrière : un triangle arrièr à confirmer

Le triangle arrière reste stable avec Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Gabin Villière et Théo Attissogbe. Gaël Dréan, malgré un début de saison canon, devra encore attendre. En revanche, la blessure de Romain Buros pourrait offrir une chance à Matthis Lebel, tandis que Thomas Ramos et Léo Barré tiennent la corde pour l’arrière.

La liste probable du Midi Olympique