XV de France. Cette défaite en Ecosse est-elle vraiment sans conséquences pour l'annonce des 33 ?

Bien que le staff des Bleus se soit montré satisfait de l'état d'esprit des joueurs en Écosse, il est certain que la performance de chacun a été analysée. Laurent Labit s'est exprimé à ce sujet.

Vers une équipe homogène ?

Après la défaite en Écosse, nul doute que le staff des Bleus fasse appel aux leaders de l'équipe de France, afin de renouer avec la victoire et de basculer dans une dynamique positive. L’entraîneur de l’attaque du XV de France, Laurent Labit s’est confié dans les colonnes du Midi Olympique, afin de dévoiler la stratégie prévue pour samedi : "Perdu ou gagné, ce match ne change pas ce que nous avions décidé il y a maintenant dix jours. Samedi, il y aura une grosse ossature de joueurs de l’équipe « Premium » qui vont revenir. Nous alignerons une équipe plus conforme à celle que les gens ont l’habitude de voir, avec les cadres habituels. Mais il y aura aussi des joueurs qui ont performé samedi à Édimbourg."

Il est alors probable de retrouver des garçons comme Bielle-Barey, Gailleton, encore Boudehent, pour cumuler un deuxième sélection d'affilée. Yoan Tanga et Pierre Bourgarit pourraient, eux aussi, rester dans ce groupe des 23, au vu de belles promesses laissées en Écosse.

Certains joueurs en danger ?

Moins en vue qu'à l'accoutumée, Demba Bamba et Ethan Dumortier ont été remplacés relativement tôt dans le match, et n'ont pas convaincu par leur performance. Néanmoins, Laurent Labit a tenu à rassurer ses joueurs, via l'interview (Midi Olympique) : "Certains rentreront ce samedi dans le groupe, d’autres le samedi suivant contre les Fidji. Nous devons encore débriefer ce premier match et évoquer la composition de samedi prochain. À cette heure, rien n’est arrêté."

Puis, l'ancien entraîneur du Racing 92 a rappelé que ce match amical n'était pas une fin en soi, et que la décision ne tenait pas à une simple "contre-performance", bien que telle n'ait pas été le cas. Labit assure que pour le moment, rien n'est encore décidé, et que l'objectif reste collectif : "Nos joueurs, nous y tenons. On connaît le potentiel de chacun d’entre-eux. Ce n’est pas parce qu’ils sont moins performants sur un match, parce qu’ils ne trouvent pas de solution, parce que des situations ne se jouent pas du bon côté, que nous allons les lâcher. Ce n’est pas notre politique. Après, notre chance, c'est que nous avons aussi des joueurs comme Louis Bielle-Biarrey ou Émilien Gailleton qui émergent et qui sont polyvalents.

"Nous n’oublions pas non plus qu’il y a Matthis Lebel qui n’a pas été retenu pour cette préparation, ce qui a été un crève-cœur. Dans nos radars, nous avons entre 65 et 70 joueurs. Quarante-deux sont avec nous aujourd’hui, mais ce qui nous intéresse, c’est d’avoir un maximum de joueurs au plus haut niveau. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les semaines à venir. Il nous reste encore un paquet d’entraînements et trois matchs à venir."

Un match d'une autre tournure ce week-end

Durant une mi-temps entière, le XV de France a montré son visage habituel, en étant précis, joueur et agressif en défense. Après la pause, les jeunes loups ont peu à peu perdu le fil de la rencontre, pour se faire rattraper en fin de match et perdre la rencontre.

Néanmoins, Laurent Labit assure que ce scénario ne se produira qu'une fois : "Nous allons vraiment mettre un coup d’accélérateur sur notre jeu. Depuis un mois, nous avons axé nos entraînements sur la performance et le physique pour mettre tout le monde au même niveau après un bloc de quatre semaines. Nous avons commencé le rugby la semaine dernière avec seulement deux entraînements. Il faut vraiment qu’on passe la vitesse supérieure sur notre projet de jeu."