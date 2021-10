XV de France. Aérien, ambitieux, Florian Verhaeghe (MHR) fait son retour chez les Bleus

Le deuxième ligne de Montpellier Florian Verhaeghe a été retenu par Fabien Galthié pour préparer les tests de novembre. Focus sur l'ancien capitaine des U20.

XV de France. Lebel, Flament, Buros... le groupe des Bleus pour préparer la tournée de novembre est enfin là !La liste des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer les tests d'automne a vu émerger 9 novices au niveau international. Focus sur Florian Verhaeghe, deuxième ligne de Montpellier. "Florian, c’est quelqu’un d’ambitieux, de travailleur et à l’écoute. Il va y arriver." Paroles prophétiques de Thomas Lièvremont en 2017, ancien sélectionneur de France U20, qui présentait à 20 Minutes son ancien capitaine lorsque ce dernier avait été appelé par Guy Novès pour préparer le match face au Japon à la U Arena en novembre. Verhaeghe n'avait certes pas joué et reste donc encore aujourd'hui non capé en équipe de France. VIDEO. Championnat d'Europe U18. L'impressionnante moisson dans les airs de Florian VerhaegheSa carrière professionnelle a débuté suite à sa signature avec le Stade Toulousain en janvier 2017. Originaire du nord de la France, c'est à Lafrançaise, village du Tarn-et-Garonne à quelques encablures de Montauban, qu'il s'est établi avec ses parents pour ensuite commencer à jouer au rugby à l'âge de 10 ans à l'US Montauban. Il a passé ses années de lycée à Jolimont à Toulouse via le Pôle Espoir. Grâce à celui-ci, il a connu les différentes équipes de France en jeune, notamment les U18 avec qui il a été sacré Champion d'Europe en 2015 à Toulouse. Il a ensuite intégré le pôle France Marcoussis en 2016 et les U20, et deviendra capitaine en 2017 lors du Tournoi des 6 Nations. Au Stade Toulousain, il s'impose lors de la saison 2017/18 et deviendra un atout majeur du pack rouge et noir, avant qu'une blessure à l'épaule ne l'éloigne des terrains en décembre 2018. Il rejoindra finalement Montpellier à l'issue de la saison 2019/20.

C'est un profil atypique : 2,02m pour 110kg tout mouillé annoncés par la balance montpelliéraine. Il compense son déficit de poids et de puissance par ses courses et appuis. Impérial dans les airs, il est aussi capable de jouer à la main et de gagner ses duels. À l'image de son match face à l'ASM ce week-end où on l'a vu assurer la continuité du jeu en effaçant ses adversaires balle en main et en déplaçant le jeu vers ses trois-quarts. Un Montpellier qui rappelait celui des années Galthié, là où les avants étaient aussi concernés par le jeu que les 3/4 de l'époque. Ce qui a sans nul doute pas laissé insensible le sélectionneur du XV de France. Florian Verhaeghe ne "sera jamais Bakkies Botha" dixit Thomas Lièvremont. Plutôt discret, il possède tout de même un caractère bien trempé qui marque le respect chez ses coéquipiers. Ce sera un atout majeur pour la défense. On peut craindre que son poids léger à son poste soit un handicap. Surtout avec le style de jeu des Bleus, porté sur la contre attaque et l'efficacité en défense, là où son coéquipier de club Willemse également appelé, ainsi que le Racingman Leroux excellent. De même au niveau des déblayages et percussions, mais il compensera avec sa vitesse de déplacement très au-dessus de la moyenne.