XV de France : 4 changements dans votre composition pour défier le Pays de Galles.

C'est ce jeudi que Fabien Galthié dévoile sa composition d'équipe pour le match face au Pays de Galles.

Le Pays de Galles a déjà une main sur le trophée du Tournoi des 6 Nations. Mais qui sait, les Bleus pourraient peut-être créer la surprise, et coiffer les Diables Rouges au poteau... Avant de disputer une éventuelle finale contre l'Ecosse, le XV de France doit donc battre les Gallois, ce samedi. Ce jeudi, Fabien Galthié dévoile sa composition d'équipe, mais vous connaissez la routine : on regarde d'abord celle que VOUS avez choisi.

Par rapport à la défaite en Angleterre, on note quatre changements, mais un seul dans le XV de départ. En effet, vous plébiscitez Anthony Jelonch (18,6%) plutôt que Dylan Cretin (12,3%). Pas de surprise concernant les autres, si ce n'est que Romain Taofifenua a été plus souvent cité que Paul Willemse (49% vs 46,5%). Son gros match à Twickenham vous a impressionnés.

XV de France. Face aux Anglais, Romain Taofifenua a prouvé qu'il avait sa place dans le groupeDerrière, vous ne voulez pas toucher à la ligne, notamment en décalant Fickou sur une aile pour faire de la place à Romain Ntamack ou Arthur Vincent. Une option qui sera peut-être considérée par le staff.

Les derniers changements concernent le banc. Absents car contagieux la semaine passée, Uini Atonio et Arthur Vincent ont été préférés à Dorian Aldegheri et Cameron Woki (dans l'optique d'un banc à trois arrières, contre deux la semaine passée). Mais entre le pilier de La Rochelle et son homologue du Stade Toulousain, ça se joue sur le fil (8% contre 5%). Enfin, Swan Rebbadj est préféré à Cyril Cazeaux en 2e ligne. Le 2e ligne de l'UBB n'a pas vraiment convaincu contre l'Angleterre.

Xv de France 1 Baille 2 Marchand 3 Haouas 4 Taofifenua 5 Willemse 6 Jelonch 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Jalibert 11 Thomas 12 Fickou 13 Vakatawa 14 Penaud 15 Dulin 16 Chat 17 Gros 18 Atonio 19 Rebbadj



20 Cretin 21 Serin 22 Ntamack 22 Vincent