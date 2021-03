XV de France. 3 choses que les Bleus ne devront pas faire face au Pays de Galles.

Ce samedi, on saura si le XV de France peut toujours prétendre à la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations. Voici trois pièges à éviter.

Se manquer dans le coaching

C’est peut-être le gros point noir du match tricolore, sur la pelouse de Twickenham. Le banc n’a pas fait la différence, dans un second acte où les Bleus ont fini par perdre le fil de leur rencontre jusqu’à cet essai assassin de Maro Itoje. La première chose à noter, c’est que trois joueurs (Jelonch, Serin, Ntamack) sont restés sur le banc pendant 80 minutes. Une stratégie déjà vue en Irlande, où Serin (encore lui) et Bouthier n’avaient pas quitté les gradins de l’Aviva Stadium. Payante face au XV du Trèfle, elle interroge sur la confiance donnée aux “finisseurs”, qui n’ont donc pas pu finir le boulot face aux Anglais.

La deuxième chose à noter, c’est que les remplaçants entrés en jeu ne se sont pas mis à la hauteur de l’enjeu. Camille Chat revenait à peine chez les Bleus, et n’a pas pris le relais d’un excellent Julien Marchand, allant jusqu’à se rendre coupable d’un mauvais geste. Gros et Aldegheri sont entrés dans l’indifférence générale, Cazeaux a paru emprunté, et souffert de la comparaison avec Taofifenua. Enfin, Cameron Woki aurait pu se muer en héros en sauvant l’essai d’Itoje, mais malgré sa main sous le ballon, ce dernier a bien aplati dans l’en-but.

Face aux Gallois, l’enjeu sera donc de trouver le bon tempo dans le coaching, en espérant que les finisseurs soient au niveau.

Faire preuve d’indiscipline

Ok, merci pour la porte ouverte, personne ne savait que pour gagner un match de rugby, il fallait être discipliné… Plus sérieusement, la discipline pourrait être la clé du match pour une seule raison : la capacité des Gallois à s’adapter aux erreurs de son adversaire. Un court retour vers le passé suffit à s’en convaincre. Avant le début du Tournoi des 6 Nations, le XV du Poireau était loin du costume de favori qu’il porte aujourd’hui, la faute à une année 2020 plus que difficile. Mais d’entrée, il se paie l’Irlande, réduite à 14 suite au carton rouge de Peter O’Mahony. La semaine suivante, rebelote. Les hommes de Wayne Pivac sont en difficulté, cette fois-ci contre l’Ecosse. Mais le carton rouge de Zander Fagerson fait basculer la rencontre, et le Pays de Galles s’impose en fin de rencontre. Presque contre le cours du jeu…

Contre l’Angleterre, le XV de France n’a pas flanché sur ce point. Huit pénalités concédées, douze pour son adversaire. Son plus faible total depuis le début de la compétition (neuf pénalités concédées contre l’Italie et l’Irlande). En trois matchs, Bernard Le Roux est le seul joueur à avoir reçu un carton jaune. De quoi être optimiste ?

Laisser de l’espace à Louis Rees-Zammitt

Le monde du rugby (et du sport en général) a tendance à en faire des caisses avec les pépites. Mais quand un grand espoir, arrivé au plus haut niveau, finit par répondre aux attentes, il est permis de s’enflammer. Né en 2001, l’ailier gallois a découvert le haut niveau dès l’âge de 18 ans, sous le maillot de Gloucester. Appelé sans jouer l’an passé, dragué par le XV d’Angleterre, LRZ débute cet automne sous le maillot gallois.

Son bilan ? Huit sélections, et déjà cinq essais. Dans le 6 Nations, Rees-Zammitt en est à quatre réalisations en quatre matchs…

VIDEO. 6 Nations. Louis Rees-Zammit crucifie l'Ecosse d'une accélération foudroyante

Autant dire que laisser de l’espace au prodige serait suicidaire. Très rapide, dans un profil de finisseur à la Jonny May, le Gallois peut se contenter de quelques mètres pour contourner la défense et marquer sur l’extérieur. Très peu rassurant en défense, Damian Penaud devrait être sur l’aile de Josh Adams. C’est donc Teddy Thomas (qui progresse, mais n’est pas encore une référence) qui aura la lourde tâche de contrer un joueur qui a lui-même quelques défauts défensifs. Autant en profiter !