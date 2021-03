VIDEO. Camille Chat a-t-il échappé au pire pour un coup de coude au visage d'Owen Farrell ?

Disons-le d'emblée. Le supporter français est loin d'être une référence, au moment de respecter les décisions de l'arbitre. Lorsqu'il s'agit d'un club supporté, ou pire, quand l'équipe nationale est concernée. Ce samedi, la nouvelle défaite du XV de France face à l'Angleterre n'a pas échappé à une "tradition" dont on se passerait bien. Qu'elle soit logique au vu du match n'y change rien : l'essai de Maro Itoje ne peut être valable, les Bleus sont encore victimes du complot ©.

Mais ce que les supporters oublient vite, c'est qu'il arrive aussi aux Français de profiter de quelques "oublis".

Et lors du Crunch, Camille Chat a peut-être échappé au pire. En fin de rencontre, le talonneur tricolore s'est (semble-t-il) rendu coupable d'un coup de coude au visage d'Owen Farrell, alors au sol. Le clip a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Au bord d'un ruck, on voit le Racingman s'accrocher avec le capitaine anglais. Impossible de qualifier le geste de volontaire, bien sûr. Mais des joueurs ont été exclus (ou cités) pour moins que ça.

Blatant elblow to the face of Owen Farrell on the weekend - he even pointed it out to Brace. Was the TMO having the day off? pic.twitter.com/TSJY1hIcay