WTF. Sevu Reece joue avec la règle pour un sauvetage de génie (et acrobatique).

L'ailier des All Blacks, Sevu Reece, a régalé les supporters en effectuant un superbe sauvetage sous le maillot des Crusaders.

COVID, pas COVID, Super Rugby, Super Rugby Aotearoa, Super Rugby Trans-Tasman... Sur le papier, beaucoup de choses changent, mais à la fin, ce sont les Crusaders qui gagnent.

Ce week-end, ce sont les Reds qui en ont fait les frais. A domicile, les joueurs du Queensland ont été balayés sur le score de... 63 à 28. Eh mercé.

VIDEO. C'est terminé, Richie Mo'unga a mis fin au débat : il est le meilleur ouvreur néo-zélandaisAu-delà des nombreux essais inscrits, on retient également un geste d'exception signé Sevu Reece, au moment de sauver une touche.

Remarkable from Sevu Reece to keep the ball in play, taking advantage of Law 18.2 (b). pic.twitter.com/YhnBf7zKCW — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) May 23, 2021

On y voit donc le All Black sauter de l'extérieur du terrain pour s'emparer du ballon dans les airs et atterrir sur le pré. Un geste déjà vu l'an passé... avec les Crusaders et le coéquipier de Reece, Will Jordan. Voici ce que dit la règle (en gras, le point qui nous intéresse) :

Le ballon n’est pas en touche ou touche de but dans les cas suivants : Le ballon franchit le plan de la ligne de touche mais est attrapé par un joueur se trouvant dans l’aire de jeu.

Un joueur saute de l’intérieur ou de l’extérieur de l’aire de jeu, se saisit du ballon, et retombe ensuite dans l’aire de jeu, que le ballon ait atteint ou non le plan de la ligne de touche .

. Un joueur saute de l’intérieur de l’aire de jeu et dévie (ou attrape et renvoie) le ballon à l’intérieur de l’aire de jeu, avant de retomber en touche ou touche de but, que le ballon ait atteint ou non le plan de la ligne de touche.

Un joueur, qui est en touche, botte ou dévie le ballon mais ne le garde pas en main, à condition que celui-ci n’ait pas franchi le plan de la ligne de touche.

Reece avait donc parfaitement le droit de faire ce sauvetage !