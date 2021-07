WTF. Jay-Z débarque dans le rugby via un partenariat avec United Rugby Championship

United Rugby Championship a annoncé un partenariat avec Roc Nation, l'agence de communication fondée par l'Américain Jay-Z.

Jay-Z feat Cheslin Kolbe, une nouvelle collaboration insolite et engagéeDéjà impliqué dans le rugby à travers les rugbymen sud-africains Cheslin Kolbe et Siya Kolisi, qu'elle représente, l'agence Roc Nation Sports a signé un partenariat avec la Pro 14, désormais appelé United Rugby Championship. Le championnat des provinces celtes a récemment changé d'appellation suite à l'intégration des provinces sud-africaines. "Le partenariat a été conçu pour stimuler l'innovation, la communauté et l'intégrité, en atteignant de nouveaux publics via des initiatives ciblées et une activation créative. La relation ajoutera de la valeur aux partenariats commerciaux actuels et futurs grâce à des idées innovantes et à une amplification mondiale", explique le communiqué. Pour rappel, Roc Nation a été fondé par le rappeur américain Jay-Z. Elle va notamment participer au développement d'un groupe consultatif des joueurs, offrant à ces derniers un siège à la table des discussions pour exprimer leur opinion et partager leurs points de vue sur la promotion et le marketing du jeu.