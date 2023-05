Ce deal historique avec un géant américain va-t-il faire entrer le rugby féminin dans une nouvelle ère ?

World Rugby a annoncé que l’entreprise Gallagher devenait “partenaire officiel du rugby féminin”. Nouvelle compétition et création d’un programme de développement, nombreuses sont les annonces du partenariat.

Le rugby féminin est peut-être en train de rentrer dans une nouvelle dimension. L’annonce est tombée ce mercredi sur le site de World Rugby : “World Rugby se réjouit d'accueillir Gallagher en tant que Partenaire Officiel du rugby féminin, du WXV et de la Coupe du Monde de Rugby 2025”. Gallagher est une entreprise américaine de “courtage en assurance, de gestion des risques et de conseil” (World Rugby) déjà bien présente dans le monde du rugby (sponsor principal du Premiership). Le partenariat est basé sur deux projets principaux (en plus de la coupe du monde 2025) : le développement du “WXV” et la création de la “High Performance Academy”.



Le XVV est une nouvelle compétition internationale “qui sera lancée plus tard cette année” annonce World Rugby. La compétition mondiale à trois niveaux regroupera 18 équipes et permettra aux nations de participer à un minimum de 10 rencontres internationales par an. L’objectif est d’augmenter “la portée, le profil et l'impact du jeu mondial”. Gallagher est le partenaire officiel pour 2023 et 2024. L’entreprise Gallagher sera la partenaire fondatrice de la High Performance Academy. Un programme qui a pour mission “d'accroître la visibilité des entraîneures et d'autres rôles de haut niveau dans l'élite du sport” (WorldRugby). Autrement dit, l’objectif est de repérer, former, soutenir et promouvoir des entraîneures de haut niveau pour “améliorer le niveau sur et en dehors du terrain”(World Rugby).



Les entraîneures actuelles seront également suivies, mais une précision de World Rugby soulève une question : “Dans un premier temps, l'accent sera mis sur l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis, qui accueilleront les trois prochaines Coupes du Monde de Rugby féminin, et l'ambition est de rendre le programme véritablement mondial.” Qu’en est-il de l’équité sportive diront certains ? Une instance comme World Rugby peut-elle mettre en place un programme visant à améliorer le niveau des équipes et le réserver dans un premier temps à quelques nations ?