Woki poète et l'ASMR rugbystique de Raka : nos notes des Bleus

Nous aussi on a décidé de noter les Bleus face à l'Angleterre. Une sorte de commentaires de dirigeant durant le match de la B.

La première ligne : 7/10

Malheureusement, je n'y connais pas grand chose en mêlée hormis qu'il ne faut pas tomber. Mais Kolingar, Bourgarit et Aldegheri ont prouvé aux Anglais qu'on peut être un deuxième choix tout en étant de qualité. Les fripes à la Française.

Killian Géraci : 8/10

Sans Bernard Le Roux et Felix Lambey, le staff du XV de France a trouvé un mélange parfait des deux joueurs. A 26 ans, Maro Itoje s'est trouvé à taper dans sa barre de recherches "Who the f* is Killian Geraci" à la mi-temps.

L'autre seconde ligne, encore inconnu avant son appel dans le groupe, a décidé de relancer la guerre entre l'Angleterre et la France. Son sourire dès la 6e minute suite à une mêlée perdue a posé les bases, comme un boxeur qui sort d'un mauvais round, mais qui adore prendre des coups.

Le sourire de Pesenti qui réveille les enfants.

Il a décidé que tout ce qui était en l'air lui appartiendrait, au détriment de Jamie George le talonneur au physique de série (pas télé, mais 2e série), à seulement 22 ans et avec un visage qui vieillit plus vite que son corps. Sa plus grande masterclass est bel et bien son interview de fin de match avec cette punchline : "C'est pas la farce française, mais la force française". Pas de Mic Drop, c'est Cécile Grès qui le tenait.

La version française de Billy Vunipola n'a pas démérité durant ce crunch. Actif en défense et au grattage, on aurait aimé le voir plus souvent ballon en main. Sauf les Anglais.

Passer de Castres aux Anglais est un peu rude pour le Gersois. Mais même sans Rory Kockott, le joueur a continué de faire son jeu : lever les mains et crier à chaque pénalité. Didier Lacroix, qui vient de le signer, est en train de voir pour le lancer dans le groupe pro qu'une semaine après l'annonce de la liste du 6 Nations 2021.

Le voir jouer me rappelle la chance que j'avais lorsque les 3e du collège me demandaient si je voulais bien faire le nombre. Même aux cages, j'étais le plus heureux. Espérons pour lui que l'histoire ne finisse pas comme moi : jamais rappelé alors que j'attendais sur le côté.

Il a passé sa partie à taper le plus loin possible pour faire reculer les Anglais. Jusqu'à ce qu'il décide de relancer la balle avec Raka à côté qui était déjà partie pour continuer son test demi-cooper.

La France s'est levée lors de sa charge sur un Owen Farrell qui était autant concerné par le match que l'ingé son de Twickenham. Le reste du temps, il a reproduit le jeu de Mathieu Bastareaud pour faire une piqûre de rappel à ses débuts.

Donc 2020 est l'année des premières fois pour Yoram Moefana ? Quelle personne stable émotionnellement se jetterait sur Billy Vunipola sur une touche réduite lorsqu'on voit Ford intérieur ?

Pensée pour les ailiers du XV de France depuis plusieurs années. Villière a décidé d'appliquer les codes du rugby moderne en étant impérial dans les airs, tout en restant Français. Il a également décidé de gratter des ballons en bout d'aile, loin des soutiens anglais. Une stratégie jamais vue encore en... Oh, wait.

C'est terrible de faire une prestation d'ASMR rugbystique sur France 2 alors que des millions de vues l'attendent sur Youtube.

Il vient de signer chez les Maritimes et pourtant il est incontestablement le roi des airs. Les Anglais avaient décidé de faire tomber plus de ballons dans les bras de Dulin que de joueurs. Belle erreur reproduite pendant plus de 100 minutes.

Il est rentré à Twickenham comme pour faire un Five avec ses potes. Le regard des Anglais qui pensent que c'est un troisième ligne aile de formation est unique.

Non noté(e)s :