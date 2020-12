Votre XV de départ pour l'Angleterre avec une charnière Couilloud/Carbonel

Ce dimanche, le XV de France défie l'Angleterre dans le cadre de la finale de la Coupe d'Automne des nations. Voici la composition des lecteurs.

C'est un très gros morceaux qui attend les Bleus dimanche à Twickenham. Rien de moins que l'Angleterre, vice-championne du monde. Et ce XV de France-là, c'est pas celui qui a battu les Anglais à Saint-Denis l'hiver dernier. C'est une équipe totalement remaniée qui certes à passer plus de 30 points aux Italiens mais n'a pas le vécu des sujets de Sa Majesté. On peut cependant compter sur eux pour mouiller le maillot. Si les places sur la feuille de match se gagnent à l'entraînement, celles pour la Coupe du monde 2023 peuvent s'entrevoir lors de rencontres de cette envergure. Dupont et Ntamack vont-ils enfin mettre un terme au chantier de la charnière ?Des joueurs comme Couilloud et Carbonel, que vous avez choisi d'aligner d'entrée à la charnière ont une belle carte à jouer. Le premier sera d'ailleurs capitaine. Il en va de même aux ailes. Si Villière a brillé face à l'Italie, Raka revient de très loin. Vous lui donnez sa chance comme vous reconduisez Dulin à l'arrière, excellent il y a une semaine, ainsi que la troisième ligne. Qui a aussi été en vue au Stade de France. Fabien Galthié devrait en faire de même face aux Anglais. Quid des autres postes ?