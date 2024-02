Vos matchs de Rugby Toulouse/Castres et La Rochelle/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pas de Tournoi ce week-end mais des rencontres passionnantes en Top 14 avec Toulouse/Castres, La Rochelle vs Clermont ou encore Oyonnax/Montpellier.

Pas de Tournoi ce week-end. Et on se dit que c'est sans doute pour le mieux suite au match nul concédé par le XV de France face à l'Italie. Un nul aux airs de défaite. Et qui aurait pu en être une sans ce poteau salvateur sur l'ultime pénalité de Garbisi.

Pendant que le staff va analyser cette rencontre, et qu'il va très certainement y avoir des mots forts entre les différentes parties, on se prépare à jouer la 16e journée de Top 14. Certains éléments du groupe devrait d'ailleurs être aligné puisqu'ils ne sont pas protégés.

En pleine bourre malgré l'absence de ses habituels cadres, Toulouse accueille Castres à Ernest-Wallon. Un derby qui s'annonce passionnant. Le CO est-il en mesure de faire tomber le champion de France ? Ces matchs sont souvent spectaculaires et on espère voir des essais.

A Toulon, seule la victoire compte après trois revers de rang. Battus à domicile par l'UBB, les Varois ont connu deux déplacements malheureux à Castres puis à Pau. La venue de l'USAP doit se solder par un succès.

Du côté de Bordeaux, ce sont deux équipes dans le doute qui s'affrontent puisque le Racing 92 se déplace avec quatre défaites d'affilée dans la besace, dont les deux dernières à la maison. Les Franciliens laissent de précieux points en route pour la qualification.

Samedi, on jouera également un match ô combien important à Oyonnax. L'USO, lanterne rouge du Top 14, accueille Montpellier. En cas de victoire, le MHR pourrait reléguer son adversaire du jour à plusieurs longueurs. Et peut-être même sortir de la zone rouge.

Dimanche soir, Clermont voudra relever la tête à la Rochelle après son revers au Michelin contre Toulouse. Mais les Maritimes ne l'entendent certainement pas de cette oreille. A mesure que les journées passent, la pression de la qualification se fait de plus en plus présente et pesante.

La Rochelle vs Clermont à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Marcel Deflandre

