Vos Matchs de Rugby Irlande/France et Oyonnax/Biarritz à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la deuxième avec la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations et le match au sommet entre l'Irlande et l'équipe de France.

Pas de Top 14 ce week-end. Le championnat de France de première division fait relâche, mais il y aura quand des matchs de rugby à se mettre sous la dent. À commencer par le Tournoi des 6 Nations bien évidemment. Samedi se tiendra la rencontre que toute la planète ovale attend : Irlande vs France. La première nation mondiale face à son dauphin. Le champion en titre face à l'équipe que tout le monde voit lui succéder. En cas de succès, et même de match nul, les Bleus gagneront un rang au classement et passeront devant l'Irlande. Il nous tarde d'y être comme on est impatient de voir le match entre l'Écosse et le Pays de Galles. Après leur victoire en Angleterre, les joueurs du Chardon ont l'occasion d'enchaîner avec la manière face à des Gallois dominés par les Irlandais à Cardiff. Un choc à ne pas manquer. Dimanche, les Italiens espèreront imiter les Écossais du côté de Twickenham. Mais la tâche ne sera pas facile. N'oubliez pas la Pro D2 avec un choc de haut de tableau jeud soir entre Oyonnax et Biarritz.

6 Nations 2023 - 2e journée :

Samedi 11 février

Irlande vs France à 15h15 sur France 2

Écosse vs Pays de Galles à 17h45 sur France 2

Dimanche 12 février

Angleterre vs Italie à 16h sur France 2

6 Nations U20 2023 - 2e journée :

Vendredi 10 février